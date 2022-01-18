鬼滅之刃遊郭篇｜上弦陸兄妹合體妓夫太郎登場　音柱炭治郎陷苦戰

日本人氣動畫《鬼滅之刃遊郭篇》最近播出最新一集，逐漸進入高潮部分，事關上玹之陸「墮姬」的哥哥「妓夫太郎」終於登場，再度掀起話題！同時提高了音柱宇髄天元、竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸以及嘴平伊之助對戰鬼的難度，據知上弦陸對戰鬼殺隊的一幕可媲美炭治郎和禰豆子對戰下弦之伍累，還有炎柱對戰猗窩座般精彩。



禰豆子與墮姬對打。（影片擷圖）

上集講到炭治郎對戰墮姬，因身體超出負荷而失去意識，在危急關頭妹妹禰豆子現身拯救哥哥，不過禰豆子在戰鬥時加劇了鬼化，令頭上長出角，身體浮現出樹葉花紋，甚至下半身、手和腳被墮姬的腰帶切斷都可以再生，能力更不輸上弦。

炭治郎及時出現阻住妹妹食人。（影片擷圖）

不過禰豆子加劇鬼化，哥哥炭治郎幸好及時清醒而且音柱及時趕到，阻止了她吃人而且在炭治郎唱搖籃曲時逐漸恢復。

墮姬被斬頭都冇死。（影片擷圖）

反觀墮姬被音柱斬斷頭後，卻沒因此而死去，在她嚎啕大哭下，身體突然爆出了另一隻鬼，正是哥哥「妓夫太郎」！

哥哥「妓夫太郎」正式登場！（影片擷圖）

由於妹妹墮姬極靚，想不到哥哥妓夫太郎是隻外型醜陋的鬼，在他得知美男子宇髄天元有三位老婆時，即刻對他充滿嫉妒之心，同時要手刃在場所以欺負他妹妹的壞人。最後妓夫太郎都有提及：「我們兩個是一心同體！」及後音柱發現墮姬被斬頭都不會死所以不是本體，懷疑哥哥就是本體，未知是否斬哥哥的頭，兩隻鬼就會雙雙消失呢？

點擊睇更多精彩畫面：