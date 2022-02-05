女人的敵人永遠是女人。當「心機女」做出令男生心跳加速的動作，女生們就會萌生反感，可是在男性眼中卻會看起來楚楚可憐，天真可愛。日本節目《あざとくて何が悪いの？》解構女生的心機舉動，今日就為大家介紹其中5個心機女招數吧！



《あざとくて何が悪いの？》節目截圖

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男女思考不一樣，在男生看來很有魅力的舉動，在女生的眼中卻是心機滿滿。日本節目《あざとくて何が悪いの？》這次就介紹了5個心機舉動，各位又有沒有同感呢？

👇👇👇即睇5個心機舉動👇👇👇

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【1】暖包三文治

冬日必殺技。叫對方伸出手，再善用暖包牽起，以溫暖他的手為藉口，將暖包交給他的時候做出自然的身體接觸。

【2】多多動作女

運用手和全身表達感情，例如雙手打開表現開心程度，通過像小孩一樣的舉動令對方覺得可愛。

【3】圍暖爐女

圍繞暖爐或者走來走去找暖氣的動作看起來像小動物，既可愛也有親切感。引起男性保護欲，特別是對她有好感的對象。

【4】「柱女」

與其抱著對方，「柱女」會運用隨處可見的電燈柱作為撒嬌道具，挨挨傍傍吸引對方視線專注在自己身上，令自己在異性眼裏看起來更可愛。

【5】電視女

透過興趣造成反差萌，令異性覺得她不會隨波逐流，有獨特氣質。例如主張比起YouTube、Netflix等流行網絡媒體，自己更愛看電視或其他小衆的節目和男性觀衆印象較多的節目。

《あざとくて何が悪いの？》節目截圖

除了以上5個舉動，節目嘉賓也表示眨眼等等以爲是「老招數」的動作其實依然十分有效。各位女生與有好感的對象約會的時候不妨可以試試效果。男生也留意一下對方有沒有做出「心機女」的舉動吧！

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