【雪姨／基隆茶餐廳／盆菜】有「富貴KOL」之稱的YouTuber雪姨，近日拍片試食深水埗基隆茶餐廳盆菜，更將之與酒店Ritz-Carlton、帝京盆菜比較，過程中批評基隆茶餐廳用料差，飽受網民抨擊不公平，以及為賣廣告欺負小店。不少人對雪姨感到陌生，本文將為你介紹究竟誰是雪姨。



「富貴KOL」雪姨拍片試食盤菜，過程中不斷吐槽基隆茶餐廳用料差。（影片截圖）

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雪姨被鬧爆的短片題為「真人實測🔥北角金舌頭舌戰全港三間1-2位使用嘅迷你盆菜🔥禁堂食之選🔥一至二人家庭賀年必食🔥冠軍真心Value for money🔥🔥 (ft. KAMINOWA)」，該短片現已於YouTube下架。

中途加插廣告

片中雪姨點評酒店Ritz-Carlton的$688一人份盆菜、帝京酒店$788二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜。她批評基隆茶餐廳盆菜的蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚品質差。她更在髮菜少上借題發揮，插入生髮產品廣告。網民一方面質疑酒店與荼餐廳盆菜的可比性，另方面又質疑雪姨，為介紹生髮水廣告才找來基隆的盆菜「祭旗」，只因小店「好恰」。

雪姨揶揄基隆茶餐廳盆菜髮菜少。（影片截圖）

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有網民找出她過去的訪問，提到她曾「一炮過」豪花千萬買下已故才女林燕妮、於北角寶馬山故居，贈予母親；之後又花三千萬買豪宅，對她如何上位大感好奇，「點解咁有錢？」網上更有傳言指她的身家是來自離婚分身家。

其實雪姨在過去的影片，以及不用的訪問中，都有提及自己的身世，以及當年在月薪$8500元的情況下，是如何發達的。👇👇👇按圖8件事認識雪姨👇👇👇

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雪姨其後在IG上貼出全黑相片道歉，直言事件為她及團隊上了一課，「就星期四晚於YouTube發佈的影片，引起觀眾的關注及評論，及造成對基隆茶餐廳的影響，本人及團隊深表歉意，並正式在此向大家及基隆茶餐廳誠懇致歉。」

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然而，雪姨遲遲才作公開道歉，又刪除批評留言等等操作，都令是次「關公災難」災性持續擴大。基隆茶餐廳在Facebook專頁上直斥「生意唔係咁做...我地雖然只係一間茶餐廳，但係你憑乜睇唔起我哋呢，我老細都係白手興家服務社會」。至截稿前，網民似乎仍未接受雪姨道歉，事件仍持續發酵。

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說起關公災難，近月宋智雅可說是代表人物之一。她在《單身即地獄》爆紅，卻於17日爆出懷疑著假名牌風波，最終宋智雅在個人IG發聲明道歉，承認部分衣著是假貨。不少明星都中過「山寨伏」，當中更有天后級人物，有位內地女明星更是連多家知名大品牌都山寨了一遍，被稱為「山寨女王」。👉即睇有邊個中過伏👈

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