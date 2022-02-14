兒子偷看媽媽手機　驚揭大量情慾短訊+男性私處照　網民：離婚吧

每個家庭的情況皆不同，不過父母的不和諧，孩子們總能觀察出來，也都放在心上。近日有位台灣網友分享了自己的家庭關係，並表示爸媽關係很複雜，近期無意間發現了媽媽手機裡的秘密，並強調「擔心之後事情若嚴重化，村里輿論壓力等等影響到她（媽媽），不知道該如何是好⋯」。文章下引來許多人留言，並且有許多人也都分享親身經驗，希望能給原PO一些幫助。



原PO在Dcard上發文闡述自己的故事，提到爸爸有眼疾，又愛喝酒抽菸，由於沒辦法自由外出活動，每天都在家。懷疑媽媽在外面跟人家亂來，久而久之也患上了憂鬱症。媽媽是個獨立女性，每天賺錢，照顧爸爸，需要公司及家裡兩邊跑，還要負擔阿嬤的外勞費用，家庭收支平衡也搞得她心力交瘁。而自己是獨生子，常駐外地工作，不常回家。媽媽也常抱怨爸爸酒後對她暴力相向。請自己聯絡社會局幫忙，但她又反悔不忍心。

直到過年，幫媽媽換新手機時，發現一直收到同一個男人的訊息…

【圖輯】發現媽媽婚內出軌該怎麼辦？點圖放大看原PO怎麼說👇👇👇

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原PＯ點開來發現「他們的對話都愛來愛去的」而且還有傳私密照過來。原PO頓時心情非常沉重，並想起媽媽之前說的話，很多人勸她離婚不要再讓爸爸欺負她，但她擔心之後爸爸變成自己的累贅，但能跟媽媽說的都說了，該離開選擇對自己好等等的話。

文章最後並強調，「我了解她因為沒有依靠而選擇出軌，但是爸爸這樣的情況⋯，我真的不知道該怎麼阻止她。也很擔心村里輿論壓力等等影響到她，不知道該如何是好⋯」。

文章引來網友紛紛留言，大多數人都提出「離婚」的建議，「不管怎樣婚內出軌就不對，趕緊讓你媽快離婚比較名正言順」、「離婚最佳選擇」、「幫忙蒐證讓你父母離婚，你應該也很清楚父母的婚姻根本只剩空殼」、「你媽媽也有問題吧！ 既然她選擇不離婚，就不應該有婚內出軌的行為吧！」、「離婚，各自安好」、「都幾歲了，為何沈重，我覺得你媽能在外面找到幸福有人愛，你反而要開心吧」。

不過，有些網友也紛紛替原PO加油，並且建議「甚麼都不要做就好」。「沒事，做好你自己的角色就好了」、「這是他們倆的事，你怎麼勸都是不對的」、「你應該要做的是祝福你媽」、「我覺得你媽媽也是很累想要有個可以依靠的對象，畢竟一直以來他都是被依靠的那方，千萬不要責怪媽媽，也不要把這件事情告訴任何人」、「你就不要管了」、「辛苦你了，加油！」。

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