愛愛的時候，為了增進彼此之間的情趣，dirty talk是一定要有的，對吧～



阿恩勾，色色的話要怎麼說才能讓彼此情慾再高漲，那些話一說出口，會害他瞬間軟到、自信心受挫，兩性研究專家Dr.She許藍方博士就整理出了6句「愛愛不要說」的話，不想讓自己火辣辣的夜瞬間變尷尬，你真的要特別注意一下。

▼▼▼即睇邊6句Dirty Talk不應說！▼▼▼

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1）你射了嗎？/你進來囉？/原來結束啦？

來～這種「詢問進度」的問題，真的！不要！這麼白目！同樣是女性，許藍方博士也懂，女生只是想要「確定」這件事情已經發生了，你沒有什麼嫌棄的意思，但是，有些男生的狀態就是比較不明顯，可能在中間激烈的過程中就把持不住了，但她還是提醒各位女性同胞，不要傷了對方的自信心，這句話殺傷力太強，你可以從他躺了、趴了這些一看就知道結束的舉動中，知道對方已經…（微笑）改問他一句：「你舒服嗎？」會更適合～

2）很痛耶！

很痛可以說，但就是語氣要注意一下，許藍方博士建議，改用「嗯～這樣有一點痛/輕一點好嗎？」、「可不可以慢一點？」或是「可不可以用一下潤滑劑～」這些引導式的說詞，來讓他速度慢下來，讓你從痛變成舒服，她透露，有些心思比較細膩的男生，因為很呵護女友，發現自己弄疼另一半後，反而會瞬間軟調，產生陰影。

3）好棒、你好讚、你好大、你好深…

「不要為誇獎而誇獎！」想必各位女性同胞們，都曾有過為了滿足另外一半的面子，為了演戲而演戲吧～（不說以為自己要成為最佳影后了）但其實，有些太過誇張的演技，對方也是看得出來你在裝啦…與其這樣，不如就是好好的，發自內心去享受這個過程吧！許藍方博士也有補充，如果你的另一半本身就是很喜歡聽這些話的人，當然是可以大方說出來，能增加情趣何樂而不為呢～

4）你會娶我嗎？/你愛我嗎？

「非常不建議，男女不論是誰，講出需要彼此承諾的話！」先試想一下，如果你是第一次和這個人滾床單，結果一睡完，他立刻單膝下跪要妳嫁給他，你不會覺得很有事嗎！許藍方博士表示，通常這種問話，一種人就是會嚇到褲子直接穿好離開現場；另一種就是為睡而哄，溫馨提醒：愛愛中的承諾，難分真假唷～

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5）安慰對方的語句

之前就和大家分享過，男人會因為生理、心理、環境的因素而力不從心（幫你畫重點），軟了、站不起來、後繼無力，發現今天另一伴就是沒有辦法展現雄風，這時候，什麼話都別說了，真的，就是噓～人情留一線日後好相見，他下次準備好的時候，會想盡辦法補回來給妳的。

6）你嘴巴好臭

不要用抱怨或是斥責的方式來表現你的不舒服，用委婉的引導方式會更好，例如：「我們」去洗澡、「我們」要不要先刷牙？當你用「我們」當成一句話的主詞時，對方內心也不會不舒服。

不要滑手機

最後～來一個溫馨小提醒❤當男生正在戴保險套的時候，女性同胞們，請不要趁著這個空檔滑手機唷～雖然說，聽起來有點扯，但就是因為有發生過，才會特別拿出來講嗎～把專注力放在彼此的身上，那種滑手機或是和別人傳訊息的時間管理，就先不要吧！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】