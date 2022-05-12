【開門利是/開門利是公價/開門利是公價2022/玩新郎遊戲/婚禮限聚令】5月19日起婚禮限聚令再放寬，很多新人都希望趁疫情平穩時擺酒宴客，其他儀式又不用分兩日進行。即睇接新娘的開門利是公價，以及玩新郎時的注意事項！



《香港愛情故事》劇照

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婚禮限聚令防疫政策在2022年5月19日起再放寬，每枱可坐8人，宴會人數上限增至120人以及可擺酒至凌晨12時（跟隨晚市堂食政策），此外也可舉行卡拉OK、麻將、現場表演及跳舞等活動。相信不少新人會趁疫情放緩，在同一日舉行婚宴及接新娘等儀式，開門利是和玩新郎遊戲又有甚麼要注意呢？

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》劇照

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Taste Wedding負責人Jessica表示，新郎準備開門利是是為了答謝老婆一眾姊妹團幫忙打點婚禮事宜，所以價錢高低不是重點，也不像人情般有開門利是公價：「反而最緊要係好意頭，少啲嘅話$888同$999又有，意頭再好啲可以封$3,888，$99,999開門利是都見過。」相反則不要選一些較不吉利的銀碼，例如$7,999、$69,999等。

遇上傳統四大長老的話，遊戲不要玩得太過火 / 《香港愛情故事》劇照

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新郎接到新娘前通常都要先被玩，遊戲尺度視乎兩家人接受程度，不過原來有樣東西最好不要玩，「傳統嚟講結婚時著得越多衣物上身，代表之後擁有嘅事物越來越多、越來越好，所以新郎避免玩到要除衫褲鞋襪。之後仲要俾人折磨一餐先接到新娘，傳統家庭會覺得意頭唔太好。」Jessica建議遇上傳統四大長老的話，遊戲不要玩得太過火，或可叫伴郎兄弟團代替新郎受苦。

利是落地嚴重程度與敬茶打爛杯一樣 / 資料圖片

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此外接新娘玩遊戲時，原來新人雙方都要避免拋利是，Jessica指利是跌落地是嚴重影響意頭的行為：「近年好多新人都會拋利是畀啲兄弟同姊妹，可能咁做影相會靚啲？除非肯定接得住，如果唔係就唔好喇。利是跌落地又有老人家在場嘅話，嚴重程度同敬茶打爛杯有得揮。」若真的不小心跌了利是，要講吉利說話如「落地開花，富貴榮華」補飛。

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