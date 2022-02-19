讀書時期大家應該都有在實驗室裏看過人造骷髏骨模型，除了覺得有點恐怖之外，又有沒有想象過他們生前的容貌呢?節目《月曜から夜ふかし》日前爲了滿足大家的好奇心，找來正在攻讀解剖學和臉部研究的美容師高見壽子老師，進行一系列驗證。到底實驗室的骷髏骨會是一位美男子還是醜男呢？



正在研究骷髏的高見老師（《月曜から夜ふかし》截圖）

《月曜から夜ふかし》節目中經常作各種有趣驗證，這次他們決定研究能否從一個人的骷髏骨頭知道他們生前是美男還是醜男。他們請來高見壽子老師，幫忙復原實驗室骷髏骨模型生前的相貌，結果......

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高見壽子老師非常厲害，邊做美容師，邊做解剖學和臉部研究的研究生。雖然她表示自己可以透過觀測骷髏骨判斷出相貌，節目組先用了一個小測驗試試她的實力。他們找來節目團隊中兩位男士，左邊是竹谷導演，右邊是較年輕的美男千葉。取得兩人的頭部X-ray照片給高見老師分辨誰更俊美。高見老師一眼便看出右邊X-ray照片中的千葉才是美男。原來透過骷髏的頭蓋骨和臉骨的大小、眼窩位置、鼻子大小，都可以判斷到骷髏本來的大概相貌。至於是單眼皮還是雙眼皮，就只可以透過骷髏的人種推斷。

到了驗證的重點部分，節目組將一個骷髏骨模型交給高見老師。她指出實驗室骷髏的樣子不太像日本人，特別是眼窩和鼻子的部分像是歐洲人。可能修復結果會出現下顎較突出的阿部寬。之後高見老師著手修復骷髏骨，逐步修復眼球和肌肉等等部位。

看起來很開朗的骷髏哥（《月曜から夜ふかし》截圖）

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雖然最終修復的實驗室骷髏骨的樣子是否美男可能見仁見智，不過他看起來像是一位很開朗。大家覺得他會是哪一個國家的人呢？不妨留言分享一下吧！

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