【解夢】夢見蛇代表恐懼？心理學家分析夢境4大功能：可能是警示

你是一個多夢的人嗎？還是從來沒作過夢呢？經科學家研究後發現，絕大多數的人都會作夢，只是部分時候忘記夢見了什麼，或是記憶變得片段、零碎。

站在心理學的角度來看，夢境其實潛藏了很多重要的訊息等著我們去探索。雖然它的存在非常主觀，也無法百分之百使用學術來證實，但其感受性卻非常地強烈，經常反映著我們的內心，如果仔細地觀察下來，會發現一切並非巧合，所有的經歷都是有意義的安排。

站在心理學的角度來看，夢境其實潛藏了很多重要的訊息等著我們去探索。（unsplash@gregory pappas）

解夢之說是否真的存在？

「解夢」一詞聽起來相當玄妙，吸引著很多人好奇，除了坊間解夢高手外，網路上也流傳著各式解夢大全。然而，洪培芸心理師分享：「自己是最好的解夢老師」，因為所夢見的事物，會因人而異賦予不一樣的意義，對於怕蛇的人來說，夢見蛇代表著恐懼；如果是鮮少接觸兩棲爬蟲類的人，夢見蛇可能會覺得充滿新奇、冒險與期待。

因此網路上的「公版」解夢守則，並不適用每個人，只能作為參考的依據，不要照單全收，侷限住想法！應該反過來思考夢境對自己而言所代表的意涵，畢竟沒有人比自己更了解自己了。洪培芸心理師也建議，倘若獨自一人理不清頭緒的話，可以找身邊信任的朋友、對夢與心理學感興趣的對象討論，多一點參考資料的來源，提供不同的見解。

夢境的 4 種功能

既然提到了夢境對於人的心理來說有著很重大的意義，那麼接下來我們就來談談夢境的 4 種功能：

+ 4 + 3 + 2

1. 療癒 / 紓壓

每個人或多或少都曾有過這樣的經驗，像是在夢裡大哭一場，或是夢見自己信賴的朋友、過世的親人「託夢」給自己。姑且不論這場夢的實質意涵為何，某種程度來說，能夠帶給人很大的安慰力量。

人在醒著時，大部分時候都活得相當壓抑，出自於自己的期待、他人的眼光，以及外界的框架，有時就算想說出來，也可能擔心無法完整表達、沒人傾聽，唯獨在夢中才能夠安心宣洩，所作所為均不需要承認與負責。如果能藉夢境表達情緒，無論難過、不滿還是憤怒，都是個很療癒的紓壓管道。

2. 警示 / 提醒

你相信預知夢嗎？在夢中世界，各式各樣的事件都可能發生，我們可以將它看做「一場夢」，也可以把它當作「一回事」，比如夢見墜樓、交通事故，暗示可能會有災難發生，那最近就少接近高樓、換種交通工具搭乘。儘管無從驗證，但反正暫時相信並做出些無傷大雅的改變並沒有損失，假如真的「預知」了，那就能順利逃過一劫。不過洪培芸心理師提醒，夢境固然有警示與提醒的作用，還是需要理性思考判斷，不要拿夢境當作逃避的藉口喔！

比如夢見墜樓、交通事故，暗示可能會有災難發生（《當你沉睡時》 劇照）

3. 靈感 / 創作

另外，有時夢境也能帶來靈感，尤其是各類型的創作者，時常在半夢半醒間出現一些很棒的主意，能夠為手邊的事務帶來重大的進度。要是你有類似的經驗，也一定曾有過這樣的掙扎：「到底該不該起身將之記下？明知道可能會是個好點子，可是好想要繼續睡下去！」

洪培芸心理師身兼文字工作者，相當能了解此種處境的為難，因此她為自己打造了一個方便記錄的環境，將紙筆放在床頭櫃旁，或是在床邊擺張小茶几，放置專門記夢的筆記本，盡量讓自己能下意識直接紀錄，不需爬出棉被、找紙筆等費工的流程。洪培芸心理師也分享，當在記錄夢境時，不需要一字不漏，寫些關鍵詞方便回想就好，若真的忘記了，也別太放心上，「如果這個訊息夠重要，它會再度出現在夢中提示你的！」

當在記錄夢境時，不需要一字不漏，寫些關鍵詞方便回想就好（《當你沉睡時》 劇照）

4. 媒介 / 反思

如同上述所說的，夢境詮釋的角度很豐富，它就像個媒介一樣，與你的日常生活相輝映，擔任著傳遞內心感受的重責。因此當夢見好夢時，可以正視這份開心的情緒，與家人、朋友和夢見的那個人分享，說不定還能藉此牽起情誼。反之，若是夢到地震、火災、死亡、疾病，則需要檢視最近是否壓力太大，還是在職場、情感上壓抑太久而不自覺，給自己休息一段時間，看看問題出在哪裡？

如何正視夢境所傳遞的訊息？

最後，洪培芸心理師再次強調需要以「開放的心態」來解讀夢，不用擔心夢見這個情境，就一定會如何，就像第一段提及的，夢到同一個夢，對於有些人會感到開心，有些人會感到害怕，比起表面引發的情緒，更需要深層覺察自己為什麼會有這種感受出現？

就算是經常作惡夢也不必過於焦慮，夢醒的當下可以先看清楚周遭環境，告訴自己剛剛所經歷的一切都只是夢（《當你沉睡時》 劇照）

就算是經常作惡夢也不必過於焦慮，夢醒的當下可以先看清楚周遭環境，告訴自己剛剛所經歷的一切都只是夢，在真實生活中什麼事都沒有發生，接著找朋友聊聊，嘗試做些會讓自己開心的事，放輕鬆身心，盡量跳脫恐慌的情緒。換個角度讀懂夢境想傳達的訊息，也許就能扭轉事態，一切的惡夢都不會發生。

夢境其實就像生病一樣，是身心給自己的提示，當我們開始記錄時，也算是開始覺察心理的一種方式，長時間累積觀察，會漸漸發現一些端倪，離潛在的內心想法也就更近一步了！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】