去年10月首度與科技網站Mobile01合作的林皮，以一支慢動作評測影片掀起熱烈討論，該影片不但創下32萬點擊數字，IG追蹤人數在短短四個月從6千變6萬、暴增近十倍。她因此獲封「慢動作女神」，今年決定推出個人首本跨年度桌曆「頑皮曆 2022-2023」，希望以不同以往的面貌讓粉絲能夠珍藏。



擁有胸狠上圍，林皮以前在IG就從不吝嗇展現好身材，走可愛、大方路線的她，也不時會與粉絲分享自己喜歡的玩具、鞋子甚至流行單品，平時為了保持身材，她厲行晚餐不碰澱粉，有時晚餐就是一盒毛豆搭配每天喝足2000cc水，愛吃起司與甜點的她也盡量不碰炸物，連薯條是什麼味道都快忘記。

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從未發行過真正單獨寫真的林皮，鼓起勇氣推出個人首本跨年度桌曆，挑戰許多從未拍攝過的場景，從她最擅長的可愛到任性，再到最喜歡掛在嘴邊的帥帥又壞壞，透過比基尼、內衣、家居服甚至白襯衫等超過10套造型，陪伴粉絲們從今年4月到明年3月，每天都能迎接粉絲看她的慢動作影片喊出的「世界和平」。

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本身會做料理、愛吃甜點的她，也因為拍攝地點位於知名連鎖咖啡店「羊毛與花」光點，意外愛上該店招牌的布甸，從剛開始的一個，不知不覺進化到一天最多可以吃到六個，甚至吃到在上班的地方點外送還讓該店老闆發現，偷偷在餐點內多送她兩個，林皮也許下希望未來能吃遍好吃布甸的心願，而多才多藝的她今年還有許多計畫正在籌備中，也要粉絲們期待。

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