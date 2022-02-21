香港新冠肺炎確診數字屢創新高，有不少公司爲了避免病毒傳播，要求同事在家工作，見工面試也轉為網上形式進行。求職人士該如何為online面試準備呢？企業家Bianca Miller-Cole在Forbes撰文分享10個網上面試注意點，為你打支定心針。



（圖：jessie／PIXTA）

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網上面試在疫情下變成了新常態，不過習慣實體面試的各位不免會擔心online表現受影響。今天爲大家帶來企業家Bianca Miller-Cole在Forbes撰文提到的10個重點，讓你見工時有更大把握。

👇👇👇即睇10個online面試要點👇👇👇

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【1】記得盧海鵬試咪

在面試前預留充分時間測試音響、畫面，確保收音和鏡頭能正常運作，讓面試官留下好印象。

【2】只著上半身一定出事

要依舊像實體面試一樣裝扮，不要只換上半身，以免站起來時下半身便裝露出。穿一件簡單的白色恤衫或襯衫配裙或較斯文的褲子就可以看起來簡單又專業。

【3】起碼早10分鐘準備

應在面試開始前最少10分鐘完成準備，包括預備耳機電腦等器材。預早做好這一點能讓你有機會放鬆心情，亦表現你準備充足和對面試的期待。

【4】隔空都要眼神接觸

即使不是與面試官面對面，保持眼神接觸能展現你在面試中專心，並對自己充滿信心。

【5】確保無雜音

爲了專心與面試官互動，應該將有可能成爲干擾的事物預先去除，在寧靜空間内面試。手機也應該設至靜音模式甚至關機，以免自己分心。

【6】預備CV列印本

面試時應將CV列印本放在身旁，因爲來回確認電子版CV轉換視窗的動作可能會令面試官誤以爲你分心，看起來不專業。將列印本放在身旁，需要時才拿起確認會更好。

【7】排練常見問題

進行面試準備時可以嘗試在網上找一些常見問題，預先準備幾個答案，以避免面試時口啞啞。

【8】預先找資料

面試前先了解該公司並你所申請的職位，讓面試官可以在交談中知道你有花時間研究和認識公司，顯得更誠懇令你有機會突圍而出。

【9】推銷自己

面試是充分表現自己的機會，應展現自己的技能和可靠性。回答問題時要仔細、清晰，最好能舉出實際例子證明自己在過去經驗中的得著。

【10】試後follow up

面試後可以發電郵感謝試官給予面試機會和付出時間。這樣做能進一步表示你對該職位的興趣和對面試結果的期待。

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