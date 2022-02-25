英國政府在去年初開放BNO簽證（BNO Visa）居留申請，但申請人只限於已持有英國國民（海外）（BNO）身份的人士，而未持有BNO的子女，只能以親屬的身份隨父母申請。如果父母不願意移居或移民到英國的年輕人，則不可獨立遞交居留申請。

不過，英國政府昨日（2月24日）宣佈放寬相關措施，容許未持有BNO的18歲人士，只要父母有BNO，亦可獨立申請BNO簽證到英國居留，措施在10月生效。不過移民始終是人生大事，不妨聽聽過來人怎樣看移英後要面對的困難。



隨移民人數增加，移民亦成為近年一大熱門話題，不時有人討論移民的好與壞。（資料圖片）

根據英國舊有的「5+1」政策，沒有BNO的子女必須要以親屬身份，在家人申請時「附屬」申請，因此如果父母不願意移居英國的家庭，就算年滿18歲子女也不能獨自移居英國。

👉🏻👉🏻👉🏻財政預算案2022｜一萬蚊消費券網民唔領情：舖頭執晒，派現金好過

不過，英國下議院議員去年11月推動修訂，並於昨日（2月24日）英國政府宣佈放寬相關措施，容許未持有BNO的18歲以上人士，只要父母其中一方持BNO資格，便可獨立申請BNO簽證到英國居留，措施預計在10月生效。政策主要影響由1997年後出世，已不合資格申請BNO的18至24歲港人，可以毋須跟隨父母，獨立申請居留簽證。

（Youtube截圖）

香港近年的變化令不少人對前景感到憂慮，除了市民外有藝人如林子博和雷頌德等，亦選擇移民到英國。其中網絡紅人龍心亦是一份子，他於其YouTube頻道拍片大談自己在英國的生活日常，自爆在英國生活並不容易，大呻冇啖好食。更感歎原來香港50元已經食得好好，表示掛住大家樂的咖哩牛腩飯，很希望在英國找到5、60元價位的餐廳。

👉🏻👉🏻👉🏻疫苗通行證｜拆解10個蠱惑位 網民勁迷茫：入商場打第一針咁點？

其實移民要面對的難題又點只得冇啖好食，更要適應當地的天氣、風土習俗、生活習慣等的大改變，因此過往也有不少人因不適應外地生活或文化回流香港。如果自問自己習慣落街就有嘢食，放假鍾意行街shopping，又愛晒日光浴的話，似乎你心中的移民計劃和你的預想真的有很大的出入。不想自己移民後先後悔，就快看看以下移民英國後會面對的9個難頂位，你又捱唔捱得住！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：移民英國後會面對的9個難頂位吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 10

移民要面對和思考的問題都很多，不論是生活的壓力，還是重建自己的社交圈子，沒有多一點的勇氣和決心都難以做到。因此，有移民想法的各位記緊，在行動前要「停一停，諗一諗」！

👉🏻👉🏻👉🏻財政預算案2022｜後生仔都受惠的8大著數 一文看清點樣拎到盡

同場加映：移民｜13個人在異地好「香港人moment」入電梯㩒閂門、死都要煲水

近來移民人數大增，保安局根據每年市民申請「良民證」作移民的目的地作出推算，推算，2020年有10,500人移居海外，較2019年急增50%，首選目的地是澳洲，其次美國，加拿大位列第三（英國BNO VISA毋須遞交良民證）。有網民在討論區分享，人在外國時，發現自己一些入骨的小習慣，令自己覺得「真係好香港人」！

點擊連結看全文：移民｜13個人在異地好「香港人moment」入電梯㩒閂門、死都要煲水