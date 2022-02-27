《金魚妻》劇集改編自黑澤R同名漫畫，由篠原涼子、岩田剛典等人主演，大膽探索不倫題材。大膽火熱鏡頭令劇集在情人節2月14日開播後立即登上Netflix熱門排行榜首。今天就帶大家認識一下扮演人妻的6位演員，當中原來不止一位/有人戲内戲外都陷入不倫戀/被劈腿？



劇集跨越10集描寫6個婚姻不美滿的人妻外遇跨越紅線的背後故事，當中包括金魚妻、外包妻、便當妻、陪跑妻、頭痛妻以及裝修妻的不同設定。大家對飾演6位人妻的篠原涼子、中村靜香、瀨戶沙織、石井杏奈、松本若菜、長谷川京子又有多大認識呢？

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【金魚妻】篠原涼子

劇集中最爲人認識的應該就是有「日劇女王」之稱的篠原涼子。她在戲内被丈夫施以言語、肢體暴力控制，即使丈夫外遇也只能啞忍。直至她遇上年輕的金魚店老闆才再次找到自己。

她在戲内演繹可憐人妻，但原來戲外她卻曾當第三者，最後取代原配成爲正妻。篠原涼子與比她大24年的資深演員市村正親在合演舞臺劇《哈姆雷特》時認識，並展開地下情。被發現後市村正親選擇與結婚14年的原配離婚，在2005年迎娶篠原涼子，後來亦誕下兩個孩子。不過兩人在去年忽然結束長達16年的婚姻，兩個孩子的監護權歸前夫。日媒有傳聞指篠原涼子婚内出軌，戀上韓團SUPERNOVA成員光秀，更有同居之嫌。

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【外包妻】中村靜香

中村靜香飾演的外包妻是因與丈夫性生活不順，從而與前男友發展不倫戀的人妻。

她本是作爲寫真女星出道，16歲時就推出自己的第一本寫真集《WATER COLOR》，之後事業節節上升，至今參演數十套日劇。即使今年33歲，也擁有童顔和F cup魔鬼身材，羡煞旁人。

【便當妻】瀨戶沙織

她在戲内飾演理想人妻，經常為丈夫準備美味便當。但這位丈夫卻是擁有喜歡看妻子與別人曖昧奇葩性癖好的變態……

瀨戶沙織也是以模特兒身份進入演藝圈，2018年出演真實社會事件改編的電影《愛之病》成爲她的代表作。她的哥哥是演員瀨戶康史，兄妹兩人顔值高、演藝細胞强大令人羡慕。

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【陪跑妻】石井杏奈

石井杏奈飾演一位對丈夫情深的妻子，不過因寂寞而用酒精麻痹自己，游走外遇邊緣。

23歲的她是《金魚妻》中最年輕的演員，曾經是女子團體E-Girls的成員。經紀公司的介紹中寫到自己的特技是珠算。開始活動至今已經參演不少日劇、電影，相信她在《金魚妻》的表現會讓她的事業更上一層樓。

【頭痛妻】松本若菜

劇中飾演一位因丈夫外遇而受到打擊的失憶人妻，每次聽到外遇話題就會頭痛。與一個身份不明的男人相遇並發展關係，自己的出軌行爲導致頭痛加劇。最後卻發現驚人事實。

《金魚妻》中第3名以模特兒出身的演員。最初是作爲平面模特兒活動，參演《蒙面超人電王》後人氣飆升，出現不少作品。她在模特兒時期也曾推出寫真集，最爲巧合的是書名與中村靜香的出道作相同，也是《watercolor》

【裝修妻】長谷川京子

裝修妻在劇中因婆媳關係而承受沉重壓力，進而與同樣已婚的裝修工人外遇，逃離孤單婚姻生活。

長谷川京子是最後一位以模特兒身份出道的人妻，2003年因參演《只屬於我的女神》而受到關注。30歲時她與日本搖滾樂團吉他手新藤晴一，但結婚7年後丈夫卻被爆外遇。兩人決定嘗試修補關係，但最終還是於2021年離婚收場。《金魚妻》内的大膽激情畫面讓她的身材一覽無遺，也是她演繹生涯中尺度最大的作品。凍齡身材令人不敢相信她今年已經43歲。

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