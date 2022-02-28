今年一月日本北海道稚內海岸邊曾經出現沙甸魚大量死亡的畫面。沒有想到短短一個月後，青森縣橫濱町也出現相似畫面。沿岸一公里佈滿沙甸魚死屍，畫面令人震驚。不過原來沙甸魚集體死亡的事件在青森縣也已經不是第一次發生……



（《日テレNEWS》截圖）

《日テレNEWS》報導，上周21日在青森縣橫濱町海岸邊發現大量沙甸魚死屍，遍滿沿岸一公里。報導指沙甸魚被冲上海岸的事件並不是第一次發生，去年12月甚至4年前也已經發生類似事件……

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這次事件發生在青森縣橫濱町海岸，大量沙甸魚屍體鋪滿岸邊，幾乎看不到地面。影響範圍達到1公里左右。有網民因聞到惡臭到場視測，發現大量魚屍並拍下照片，並表示看到有些沙甸魚依然生猛跳動。

《日テレNEWS》指青森縣橫濱町原來在4年前也發生過沙甸魚大量死亡的類似事件。去年12月，青森縣太平洋海面亦發現沙甸魚浮屍群。根據八戶海上保安廳，當時浮屍群闊50至100米，長達4公里。當局表示沙甸魚大量死亡的情況令人擔心，有可能影響其他海洋生物的生態。至今，幾次沙甸魚集體死亡事件原因依然不明......

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岸邊白色一列全都是沙甸魚屍（《日テレNEWS》截圖）

大量沙甸魚屍體令海水變色，也傳出臭味。有網民表示接連的幾次事件可能是地球浩劫預兆，認爲需要做好心理准備。上一次北海道的事件是因溫度過低令沙甸魚死亡，大家覺得這次也是同樣原因嗎？還是真的即將有浩劫來臨呢？

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