如果有公司已經請了你，所有手續都已辦好，可是就在你上班的前一天，突然有人打給你，叫你明天不用上班了，你會覺得這公司有問題嗎？最近在台灣，有一名剛畢業的女大學生，遇上了這個情況，更令她細思極恐的是，那一通電話，竟然是假冒的！



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返工前一天被拒聘

在台灣網上討論區「Dcard」，近日有女生匿名發文，指自己只是初出茅廬的新鮮人，終於等到一間大公司的職位空缺，成功得到面試機會及獲得錄取。為了可以盡快適應工作，她一直努力學習不同辦公室軟件。直到一天下午，手機突然響起，來電顯示為「未顯示來電」，電話另一邊是一把女聲，自稱是該公司的職員，告訴樓主「因為公司內部決議，決定不錄取你」。

過程中對方表示，一直負責招聘的主管當日休息，由她代為轉告。樓主十分生氣，雖然對方一直向她道歉，她仍深感不忿及沮喪，只好一個人躲起來哭。沒想到第二日，她收到主管本人的電話，問她為什麼沒有報到上班，樓主才如夢初醒，更發現曾有人假冒她的身份，打電話到公司表示「 我因為另有規劃，無法到職」，二人發現案情並不單純，主管請她繼續回公司上班，同時暗中調查此事。

女生由一名女同事帶她熟悉環境，她驚覺對方聲音，竟然跟電話中的聲音很相似。

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女生報到的第一天，由一名女同事帶她熟悉環境，她驚覺女同事的聲音，竟然跟電話中的聲音很相似。不過女同事在公司形象非常好，長相漂亮，跟同事相處融洽，也有一定年資，也令樓主不知如何是好。直到上司出手，才揭穿了她的真面目，本以為真相大白，汲想到麻煩在後頭。

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女同事竟然有後手

本以為事情就此了結，沒想到女同事離職之後，辦公室氣氛差到極點，原來她離開了公司之後，卻跟其他同事說是被主管逼走的、是無辜的。樓主直言「大部分人似乎都相信她的說詞，讓那時剛進去的我，每天在公司戰戰兢兢，各種壓力導致快得憂鬱症，回家常常憂鬱到哭著睡著」。幸好現在已經走出陰霾，也打聽到該名女同事的後續：「後來她去了其他大公司，似乎還做得如魚得水，甚至繼續做出很多小動作」。

帖文令網民嘖嘖稱奇，直言這樣做對好有甚麼好處？一個小小的辦公室，也可以上演宮鬥劇，也是服了她。也有網民估計，可能是她有朋友想進來工作，沒想到被樓主捷足先登，才逼走她。

同場加映：25歲新婚女同事派10蚊利是 網民嫌少兼咒罵「無錢咪學人結婚」

新年派利是正常不過，不過近日在連登討論區上的一篇帖文，卻引起廣大網民熱議。原來樓主的公司最近有一個後生同事結婚，趁新年向同事們派利是，樓主卻發現利是只得10元，而且只派了一封，令他大為不滿。👉即睇事件前因後果👈

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