性格不合、價值觀不同等都是常見的情侶分手原因，但日前一位網友卻在討論區分享一個讓她想分手的獨特原因。原來她的男友經常放屁而且很臭，看一部電影也可以放10個屁，毫無自覺。一開始樓主還可以一笑帶過，但最近開始難以忍受，覺得自己活在毒氣室裏，開始萌生離開他的想法……



（《蠟筆小新》截圖）

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網名Bananacream的樓主以「男友臭到想分手」爲題在Dcard討論區上分享自己的煩惱。她表示最近男友很多屁放還要很臭，令她萌生離開他的想法。雖然男友將臭屁的原因歸於樓主所煮的飯，但她表示兩人都吃同樣的東西，不會只有男友的屁臭而自己的不臭。

樓主亦分享到男友看一部電影也可以放10個屁，她在車上和睡覺時更覺得自己活在毒氣室裏。她説到自己喜歡將頭埋進被窩裏面睡覺，前幾天男友在裏面放了幾個無聲屁，讓樓主「差點原地往生」。一開始她還可以開玩笑說覺得很嘔心，但最近已經開始受不了，需要强制男友把屁眼朝著床外。感嘆自己「只是想要一些新鮮空氣，怎麽就那麽難呢？」

（《蠟筆小新》截圖）

有網民表示自己的男友以前也經常放臭屁，讓她非常生氣、不能忍受到想分手，後來很嚴厲的告訴男友，他便開始每次放屁自動遠離她或到廁所放屁。亦有網民提醒臭屁可能是腸胃病的徵兆，建議樓主帶男友看醫生。

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