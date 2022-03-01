【Omicron/新冠肺炎/第五波疫情】教育局昨日（2月28日）公佈2022年DSE考試詳情，爭取於4月22日如期開考，但亦不排除延期或取消的可能性，而且學生要取得快速測試陰性結果才可前往應考，一名應屆考生就在連登大呻苦況。



快測陽性即時冇得入考場考DSE / 《殭屍校園》

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有網民在連登討論區發文大鬧考評局：「我地（哋）高中讀左（咗）三年，辛辛苦苦日讀夜讀為咗考DSE，然後你同我講入場果（嗰）一刻快測positive就明年請早，如果最終係假陽性個案又唔係有得賠，同撞彩有乜分別？」

該網民十分擔心，因為他爸爸已確診，現時在家隔離，身邊亦有同學中招，政府又要等疫情發展才有進一步消息。其他網民得知消息後，都紛紛為事主想對策：

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事主也不明白為何政府不採取分流政策：「咁咪之前test咗一次，有事放埋同一考場，冇事就另外分開，再整條dirty team負責監考。最唔抵得係明明疫情唔係我哋引爆，大部分都係俾人傳染，甚至係屋企人惹到或者垂直傳播，點解要中咗既（嘅）人受呢個惡果？」

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其實如果不幸確診，亦未必需要像事主所言要「明年請早」，考評局亦指如考生因確診、家居隔離等原因缺席考試，可申請「科目評審成績」，按現有機制評估學校考生成績。而考評局視乎疫情發展有3個後備方案，包括延期至5月中或6月初開考，但若5月中疫情仍然嚴峻，DSE則會取消，按校內成績評估考生文憑試成績，但上述安排不適用於自修生。

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