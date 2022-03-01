【烏克蘭/俄羅斯/俄烏】俄羅斯近日向烏克蘭發動攻勢，戰爭持續令不少人都很憂心，全球首富Elon Musk就決定在烏克蘭啟動Starlink服務，即使當地網絡被戰火破壞都可以上到網，獲封真人版Iron Man！



Elon Musk

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Elon Musk早前宣佈在烏克蘭啟動Starlink服務幫助當地人民，即使互聯網因炮火而中斷，只要在衛星覆蓋到的位置，便可以連線WiFi上網，他更極速運送多部Starlink接收器到烏克蘭，該國副總理Mykhailo Fedorov發文感謝。

Elon運送多部Starlink接收器到烏克蘭 / Twitter @FedorovMykhailo

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這位科技界狂人是2021年全球首富，他白手創立多間公司，包括研發載人火箭的SpaceX、網上付款平台PayPal、電動跑車Tesla等，就算未用過其產品和服務，都可能見過他在社交網站上的搞笑Memes。被稱為真人版Iron Man的他，和電影的「本尊」又有幾多共通點？

👇點撃圖片看Elon Musk和Iron Man 5個相似位👇

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Elon啟動Starlink消息一出，烏克蘭很快就收到相關設備，網民表示：「至少知自己捐嘅嘢幫緊啲咩人，而唔係助養一個唔存在嘅兒童」、「講左（咗）兩日都冇就送到，快過去熊貓叫外賣」，你又怎麼看呢？留言分享想法吧！

同場加映：烏克蘭局勢｜俄羅斯反戰示威1700人被捕 網民：行出來已經好勇敢

俄羅斯總統普京2月24日宣布，對烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）採取特別軍事行動，除烏克蘭東部外，烏克蘭多處亦同樣受襲。有報導指俄羅斯國內共47個城市有人上街示威，抗議軍事行動，俄羅斯拘捕逾1,700名示威者。有網民認為俄羅斯人民相當勇敢，直言他們是冒著生命危險示威。👉點擊看全文