說起現今的潮語你又會想起什麼，「MM7」、「世一」、定「知我咩料啦」？一句都唔識？唔怕，想知自己係真老定假老，今次《開罐 Opener》小編摘錄了15句曾經橫跨過各大網民心目中的潮語，並將它們分為3級，看看到底你是只是初老級，還是堅稱自己係一句都唔識的古墓級吧！



《低俗喜劇》劇照

「老就唔怕認，最緊要企定！」大家身邊可能總會認識一個人，唔睇身份證都不會知對方年齡有多大的童顏代表。他們看似年輕的外貌，卻周不時會彈出一兩句你不認識的句子或潮語，偏偏對方卻堅稱自己只係聽父母講太多。

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其實老唔老又有咩所謂，無論是想證實對方是否真的年齡屬實的你，還是只是想查探一下自己是否真的踏入了初老階段，都可以接受我們潮語第二彈15句潮語挑戰 ，看看自己究竟是虛驚的初老級、漸漸看淡人生的中佬級，還是活化石的古墓級吧！

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雖說如果現在在街上聽到有人用這些潮語，或自己不自覺地說出口時，都會尷尬得打一打冷震。不過，把這些潮語說出口的瞬間，又好像把我們帶回了那個無憂無慮的青春時代，想起和朋友們互相鬥嘴的快樂，也未嘗不是一件樂事！

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時代更替，無論是人定事都會隨之而改變，潮語亦不例外。在不同的年齡層，其實都存在著他們年輕時一堆獨有的潮語，以至於大家只要一開口說話，便可以從用字的蛛絲馬跡中，略猜出對方的年齡。明明這些句子在朋友間依然存在，偏偏最新一代似乎無人識得這些句子的笑點在哪。小編摘錄了15句想當年紅極一時的潮語，別猶豫了如果都用過的朋友，還是乖乖認老吧！

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