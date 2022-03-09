【快速測試陽性登記平台/隔離/竹篙灣/青衣方艙醫院/皇后山邨】政府7日推出自行呈報快速測試平台，首日已共14,715宗有效呈報，政府會陸續向患者及其家屬發出隔離令。有網民表示，直到落車前一刻都不知道自已要去哪一個隔離營，隨機隨離令他非常冇心理準備。亦有網民指直到出發前一小時才知道要去哪。



青衣方艙醫院沒有獨立廁所，令市民大感不便。（資料圖片）

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記者整理了香港暫時三大隔離營，包括老牌隔離營竹篙灣、剛剛高速建成的青衣方艙醫院，以及政府徵用的公屋皇后山邨單位。不少網民都認為皇后山邨單位比較好，始終是公屋單位而且有獨立廚廁。而青衣方艙醫院就比較「難搞」，因為要共用廁所和淋浴，每次都要走一段路，如果半夜要去廁所，就更加不方便。

1.竹篙灣

早前因「洪為民生日會事件」而要入住竹篙灣的政界人士，曾向《香港01》展示竹篙灣隔離檢疫中心的環境，包括單人床、床褥、被鋪等，亦有獨立洗手間兼淋浴間。不過更早時間，網上也流傳多張竹篙灣「劣食」栗米肉餅照片，其後亦爆出營內疑出現集體食物中毒事件。

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2.青衣方艙醫院

由國家建築隊支援下，以一星期建成的青衣方艙醫院，被不少網民批評管理混亂，感覺有如坐監，床褥較污糟，也沒有提供梳洗用品，洗手間在首兩天也沒有廁紙、洗手液等物資。而且沒有獨立廁所及淋浴間，十分不方便。

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3.皇后山邨

一名男網民在「連登」發帖分享，指自己強檢證實確診，指「上車嗰一刻先知去邊」。他及家人一家4口同於皇后山邨單位隔離，有無線網絡，「4張床，冇房，冇地磚」，地下較「污糟」。亦有網民指在Facebook群組上載內部環境，當中淋浴間和廁所分開，局方亦有提供風筒等小家電。不少網民都表示，環境比竹篙灣和青衣方艙更好，樓主亦認同：「算好好運！」

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