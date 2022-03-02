【Omicron/新冠肺炎/居家檢疫/居安抗疫】第5波疫情繼續肆虐，今日（3月2日）確診激增至超過5萬宗，再創新高，網上流傳消息亦令人十分混亂，《Opener》就參考了FB「香港抗疫關注組」的網民常見問題，政府及相關機構的資訊，解答6個網民最關心的問題！



👉Omicron丨有新冠病徵但屋企無藥食點算？醫生教9個方法舒緩喉嚨痛

【1】

Q：快速測試劑出現兩條線，但第二條線顏色極淺，是否代表確診？

A：雖然核酸檢測結果較準確，但快速測試出現兩條線亦很大機會已中招，建議即時自行在家隔離避免傳染他人。近日出現說法，指用其他液體如自來水、橙汁及可樂做快速測試亦會出現兩條線，選用政府認可的7款測試劑會較為可靠。



【2】

Q：發現自己確診，是否一定要吃必理痛？

A：本地非牟利機構「醫護行者」指出，其實含Paracetamol成份的藥物都可舒緩發燒及發冷症狀，其他症狀如喉嚨痛、咳嗽等可先吃對應藥物舒緩，兒童、孕婦、藥物敏感或長期病患人士應先諮詢醫生意見。



【3】

Q：緊密接觸者不敢出街買食物、日用品，不知怎算好⋯⋯

A：如大廈沒有人確診，現時仍有網上超市及百貨公司可送貨上樓並放在門外，例如一田網店。👉過去14天出現確診個案大廈列表（每日更新）



超市貨架被掃空 / 資料圖片

👉家人確診隔離點睇醫生？8大線上問診平台 即日送藥/有間費用全免

【4】

Q：衛生署確認電話號碼是？會在電話中談及甚麼內容？

A：有收到電話的網民表示，號碼會是3字頭，並會確認身份資料及地址，大約一星期後會有人送約20包檢測包上門。



【5】

Q：我快速測試確診後家居隔離，可以怎樣登記？另外疫苗豁免證明及病假紙在哪裡領取？

A：政府仍在建立兩個新系統，食物及衞生局上月公布，容許快測呈陽性人士透過網上系統直接登記結果，不需以核酸檢測再確認。登記網站預計3月初推出，病假紙則要在另一系統登記，詳情有待公佈。



伊利沙伯醫院急症室連日來爆滿 / 資料圖片

👉發燒、強檢人士私家醫院門診都無得睇？12間私院接收病者準則一覽

【6】

Q：有長期病患，本身安排覆診時取藥，但家中藥物已開始短缺，如何是好？

A：醫管局建議可致電或傳真到專科門診，重新安排覆診日子，到時通知職員藥物存量不足以服用至覆診期便可。家人可幫忙領取藥物，但要帶同病人的覆診紙及身份證副本。



同場加映：Omicron丨麻利確診網上問症自救 大爆喉嚨痛似刀𠝹：咪食呢樣嘢

DJ麻利近日在社交平台宣布確診，她寫長文分享自己的看病及心路歷程，現時仍在家自行隔離的她，選擇中醫網上問診及不吃必理痛。她大爆喉嚨痛時似刀割，而且有種食物絕不可以吃！👉點擊看麻利分享