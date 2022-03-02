【疫情/OMICRON/新冠肺炎/新冠病毒】97年出世的一直被指是「最慘一代人」，因為沙士及豬流感而失去幼稚園及小學畢業禮，大學畢業又遇上社運，不過最近竟有網民提出更慘的新一代！



中學生失去正常校園生活 / 《青春本我》劇照

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有網民近日在連登討論區發文，問大家「04年出世嘅算唔算正式取代咗97年出世嘅，做咗最慘嘅一代細路？」，帖文指97年的人因沙士及豬流感而失去幼稚園及小學畢業禮，但「中學起碼都有得去grad din、grad trip」，大學畢業遇上社運，不過「如果好似中大咁，畢業前就行禮或者有photo day嘅話，都有得影下相」。

網民表示：「04呢批直頭成個高form比人食咗咁滯。」

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最近更有應屆考生因擔心確診未能考DSE而崩潰，該網民續表示：「04呢批直頭成個高form比人食咗咁滯，19年尾社運，跟住疫情就爆到而家，中間同同學喺班房一齊嘅時間都唔知有無正常嘅1/3，乜嘢集體回憶都冇，然後今年就已經考DSE了。」

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樓主又以「正負皮」功能讓大家投票，結果發現大部分人都較同情04年出世的應屆考生們。其實不只04年，有人直指其實「01後」開始已經很慘：「01年入大學嘅都叫做享受過U life，之後嘅真係對住Zoom多過同學。」你又有甚麼看法呢？留言告訴大家吧！

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