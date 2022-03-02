俄羅斯與烏克蘭越戰越烈，各國媒體都非常關注俄羅斯的動向。在戰爭的陰影下，在離俄羅斯3千多公里遠，日本兵庫縣和鳥取縣等地海岸，近日發現大量包裝印有俄語的針筒和針頭，除了令當地政府高度重視之外，亦令網民開始聯想翩翩......



根據日本《讀賣新聞》網上報導，截至今日（2日）單單在島根縣內被發現的針筒數量已經超過2600支。這些針筒的包裝上引有俄羅斯文字，連同針頭被沖上日本海岸，並未能確認是否使用過。事件引起日本民衆關注，不少網民熱論並對針筒的來源作出各種推測。

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日本媒體《FNN》報導，首次發現不明針筒是於2月19日京都府的琴引濱，之後接連在兵庫縣、鳥取縣、島根縣和福井縣被發現。《FNN》記者到島根縣松江市了解情況時，發現大量針筒亦未被清理，散落在沙灘各處，也有不少被埋藏在海草和沙裏面。這些針筒長度大概10cm，部分帶有針頭，懷疑已經使用過。包裝上印有俄羅斯文字，標明為醫療用針筒。從鳥取縣和島根縣的海岸，合共找到大約2600支。有當地居民表示擔心如果是使用過的針筒會有傳染病毒的風險，希望當局可以盡快回收。日本海上保安廳則呼籲民衆若找到針筒不應碰觸，並聯絡該區域的地方政府。

鳥取縣於2月28日進行了一次回收行動。動用12人小隊於海岸東部20公里範圍進行回收，一共撿獲約1200支針筒，意味著至今已發現近4000枝針筒。參與行動的河川課課長池田典男表示，過去沒有發生過針筒漂流至日本的事件。這些俄羅斯針筒漂流至日本的原因至今未明。

一批被撿獲的針筒和針頭（第８管区海上保安本部）

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有網民看到報導後懷疑這些針筒與俄羅斯和烏克蘭的戰爭有關。指這些針筒有可能是俄軍士兵為參戰注射興奮劑的證據。另外亦有意見指這些是新冠疫苗，有可能是俄方特意散播作報復行動。

不過，亦有網民指出根據日本與俄羅斯的距離和海流，如果這些針筒是漂流自俄羅斯的話有些不自然......大家認爲這些針筒是如何漂至日本的呢？不妨留言分享一下。

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自新冠疫情開始，政府制訂了各種防疫規定，包括口罩令、晚市禁堂食和二人限聚令等等。雖然教育局宣佈香港學校、補習社的面授課堂暫停，日本的學校依然需要學生返校上課。不過因應疫情，這些學校也推行了各種防疫規定；政府規定15分鐘以上沒有戴口罩共處的話就算是密切接觸者，所以學生必須在14分59秒内吃完午餐。詳情請到原文閱讀👈 👈 👈