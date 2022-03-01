政府日前表示期望在3月内進行全民檢測，消息指有關當局正研究小禁足的可行性，不少市民湧到超級市場、街市購買食糧和生活用品。不過相信大家面臨長期隔離生活也滿懷不安，究竟需要儲備哪種食糧呢？又應該準備多少日的份量呢？《開罐》今日帶來日本埼玉縣狭山市官方發佈的儲備指引，讓大家參考參考。



（資料圖片 / 何穎琪攝）

新冠肺炎肆虐，不論是因自己感染或是同居家人感染而需要隔離的情況越來越多，出外購物的難度也會提高。為了最壞情況作準備，大家應該要預早安排所需日用品和食糧。日本埼玉縣狭山市就分享了「循環式」儲糧指引，建議購買可以長期保存的食品。食用後再購買、補充庫存，讓家中始終儲存一定數量的食糧。

👇👇👇即睇隔離「循環式」儲糧指引👇👇👇

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感染新冠肺炎後，經常會伴隨疲勞感和發熱症狀，進行繁複的煮食步驟會比較困難。因此準備食糧時應該購買一些加熱或打開後就可以直接進食的食品。要注意的是，方便同時也需要兼顧健康。要小心因進食太多公仔麵等碳水化合物導致營養不均，適當地補充維他命和食物纖維等。

11種建議食品+份量（一個成人×10日）

【1】米/即食飯：2kg或20個

【2】杯麵：3個

【3】麵類（意粉、烏冬等）：2包

【4】真空料理包：適量

【5】罐頭食品（無需煮食的）：12罐

【6】冷凍食品（急凍餃子、炒飯等）：適量

【7】水： 500mL裝12支

【8】乾貨 ：3包

【9】水果罐/乾果 ： 4罐或2包

【10】啫喱系飲品： 6包

【11】野菜汁： 200mL裝12支

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（資料圖片）

狭山市亦建議大家可以購買零食、乳製品（芝士/乳酪等）或甜食，讓自己不會容易生厭，同時減低壓力。洋葱或薯仔這類可以保存較長時間的蔬菜也是不錯的儲糧選擇。當然也不可以忽略家中幼兒、老人或寵物；除了參考以上11種建議食品外也記得要為自己家庭的需要作出調整啊！

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