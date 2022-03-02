自新冠疫情開始，政府制訂了各種防疫規定，包括口罩令、晚市禁堂食和二人限聚令等等。雖然教育局宣佈香港學校、補習社的面授課堂暫停，日本的學校依然需要學生返校上課。不過因應疫情，這些學校也推行了各種防疫規定；政府規定15分鐘以上沒有戴口罩共處的話就算是密切接觸者，所以學生必須在14分59秒内吃完午餐。



（《スッキリ》截圖）

日本晨間節目《スッキリ》日前分享了日本學校爲了防疫而執行的各種奇怪規定。有不少學生和家長都對這些規定的成效和必要性存疑，於是節目請來水野泰孝醫生，一一拆解這些謎之規定。

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日本學校謎之抗疫規定

【1】必須在14分鐘59秒以内吃完午餐

日本政府規定在沒有戴口罩之下、相距１米以內、接觸15分鐘即算是密切接觸者。所以學校為了避免因一人確診就需要全班隔離的情況，計時規定他們必須在14分鐘59秒以内吃完午餐。15分鐘的時間一到，全班必須戴上口罩，吃完的需要立刻收拾。如果班上過半人數未能於限時内吃完，可有5分鐘延長時間。對於這個奇葩規定，水野泰孝醫生表示非常驚訝。14分鐘59秒和15分鐘01秒根本沒有分別，5分鐘内大聲喧嘩有機會確診，反之20分鐘裏沉默的話也可能不會確診。

14分59秒内吃完不能算是密切接觸者？（《スッキリ》截圖）

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【2】不漱口，轉爲洗臉

日本人從小就培養漱口的習慣，不過在疫情下為防飛沫傳染，學校要求他們轉為每天3次洗手和臉部。排隊輪候到他們的時候就脫下口罩洗臉。對此水野醫生表示由漱口時吐出的水花感染是沒有可能的。而且漱口能保持喉嚨濕潤、保護粘膜，所以漱口的成效遠比洗臉高。

【3】添飯采取事前申報方式

有學校規定學生需要預先舉手叫老師添飯，脫下口罩進食後就不能再添。

由專人按消毒洗手液（《スッキリ》截圖）

【4】只有派飯的學生可以按消毒液

有學生表示學校不允許負責派飯以外的學生按消毒洗手液，而是負責派飯的同學為全班擠出消毒液，以避免接觸。醫生指學校重點錯誤，新冠肺炎主要經飛沫傳播，而不是身體接觸，所以這個行爲並無意義。

【5】不可以踢足球

一所中學以踢足球會有密切接觸爲由禁止學生在小息時間踢足球，但其他運動例如閃避球卻可以繼續......

不可以交換位坐（《スッキリ》截圖）

【6】禁止坐同學的座位

學生表示坐朋友的座位時就會被老師罵，到其他教室上課時也必須先消毒檯凳。對此醫生表示不能理解，公共設施有幾百倍甚至幾千倍的人共用，批評學校的規定過分緊張。

【7】小息時不可與同一人交談超過5分鐘

有網民表示子女的小學小息時每5分鐘就會響鈴一次，指示學生必須轉與另外一位同學交談。因爲每5分鐘就會被逼話題終結，她的子女寧願帶書回校閲讀，完全不與其他同學交談。水野醫生指這個做法不但沒有根據，更有可能令病菌擴散。加上，不能自由地與同學、朋友交談會影響小孩的成長，在教育上也會造成負面影響。

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教育專家内田良在節目中回應表示,這些學校的奇葩規矩有可能是爲了防範家長們的投訴。萬一有家長因應疫情向校方表示不滿或批評的時候，學校也可以表示自己有推行防疫規定而免責。

（《スッキリ》截圖）

其實學校實在是處於兩難才會推出這些奇怪的規定，始終疫情嚴重，不怕一萬，只怕萬一啊！

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