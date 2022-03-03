最近日本Twitter有網民開PO分享自己小時候的誤會，引大批網民跟風。當中有網民指自己曾經以爲綿羊剃毛後就是山羊，懵然不知牠們是兩個品種。年少無知，相信大家小時候也曾經有過不少美麗的誤會。



（Twitter：@leaflethomas）

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日本網民坊主（@bozu_108）近日發起「#小さいころ勘違いしてたこと選手権」（#小時候誤會的事錦標賽），集合網民小時候的天真誤會，過千名網民湧入分享，引起熱議。

（Twitter：@bozu_108）

就像菠蘿包原來沒有菠蘿，有日本網民分享自己兒時曾經以爲蜜瓜包裏面真的有蜜瓜，引其他有相同誤會的網民，留言表示這種比喻真的害人不淺。更有網民指Thomas火車頭的動畫太過逼真，令他以爲Thomas是真正存在在世界上某個角落。其實有小時候有不少誤會，長大後回想起來真的非常搞笑。不知以下15個誤會，大家又有沒有同感呢？

👇👇👇點圖看15件小時候誤會了的事👇👇👇

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大家有甚麼「小知識」是長大了之後，才發現自己錯得離譜？留言分享一下吧！

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近年日本興起虛擬YouTuber（Vtuber）熱潮，以虛擬人物形象在YouTube、Twitch、Bilibili等平台直播或分享影片。日前一位有27萬追蹤的VTuberローレン・イロアス（Lauren Iroas）在游戲直播中打開電腦檔案總管的時候，被眼尖的粉絲發現由字母和數字命名的可疑資料夾。有網民搜尋編號時發現這兩個資料夾竟然是AV番號，更是盜版下載，引起熱議。詳情請到原文閱讀👈 👈 👈