性生殖器大小天生就決定了，但能不能滿足另一半是可以靠後天努力的！臺北醫學大學附設醫院泌尿科醫生陳偉傑、羅詩修指出，陰莖的大小是天生、無法改變的，但其實能透過後天努力找回自信，並分享3種方法讓你和伴侶「性福」加倍。



台灣泌尿科醫生陳偉傑、羅詩修在粉專「泌密會客室」指出，雖然生殖器大小先天就決定好，但有某些事情是可以後天培養的，割包皮並不會影響尺寸。若想提升性能力，陳偉傑、羅詩修也提供了下列3種方式，保證可以讓你和另一半的性福感大大提升：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、降低體脂：

增加肌肉跟肺活量可以提升從事性行為時的體力。該醫生提到，沒時間運動的人，非常建議可以利用「深蹲」增加下半身肌群，加強心肺能力，促進睪固酮的分泌。

二、凱格爾運動：

凱格爾運動並非女生專屬，對於男生來說也是非常重要的！該醫生指出，對女生來說可訓練陰道緊緻度，對男生而言則可改善性功能，是非常簡單又實用的運動，且情侶相揪一起做，讓快樂更加倍。

三、保持美好外觀：

維持自己的外觀和味道相當重要。許多男性認為只要長度、粗度夠，就能滿足另一半，但實際上以「女性角度」來看，「好看、好聞、安全」才是大多數人在意的重點。

至於「好的味道」可以拉近彼此距離，若有包莖情況，容易導致清潔不易，有人甚至只用清水洗外層部分，可想而知裡面的細菌跟味道會有多「濃烈」，若清洗不完全被另一半看到殘留白垢，大概9成的人都會直接幻滅；但就算都有翻開清洗得很乾淨，也容易殘留清潔品的味道，還有多數女生明確指出，會因為包莖味道太重而不喜歡接近這個區域。

陳偉傑、羅詩修表示，不少女性跟包莖的另一半交流時，出現「更容易感染，甚至需要經常跑婦產科的狀況」，清理不當不僅自己會有發炎疑慮，也會讓另一伴跟著受罪。

【同場加映】性愛冷知識︱陰莖長度好重要？這尺寸女生最爽 哪類男生傲視群雄（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：尺寸大小很重要？泌尿科醫師一篇文破解迷思，親授3招性福加倍、持久度大增】