有時聊到一些衛生保健的話題或討論私密的困擾，難免會需要提及私密處。如果不想講得太露骨，例如是在串流平台上對觀眾直播時，中文說的「私處」，英文可能會用那些字眼來暗示呢？



[mɛnz/ˈwɪmənz ˈpraɪvəts]

men's/women's private parts

[mɛnz/ˈwɪmənz ˈpraɪvət pɑrts]



這是最貼近中文的表達方式，privates（此時通常會加s）是從形容詞private（私人的、私有的、私下的）延伸出的名詞，意思是私處，也等於private parts（私密的部位，在這裡通常也會加s），包括胸部與下體。只需在前面加上男人的（men's）或女人的(women's），就能區別兩性的私處。

【圖輯】「weiner」都係指私處？點圖放大看6個你不知道的私處英文名👇👇👇

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一、lady/man bits [ˈleɪdi/mæn bɪts]

bit是小小少許的東西，在這裡也通常會加s。中文有時會把性器官稱作「那個東西」，bits有點類似中文說的「那話兒」。男士的私密部位就叫man bits，女士的就叫lady bits，包括胸部與下體。

二、disco stick [ˈdɪskoʊ stɪk]

這個很有畫面的詞被Lady Gaga拿來寫進《Love Game》的歌詞中。「disco（的士高派對用的）的棒子（stick）」，被她拿來暗指男性的那根。她在歌詞寫著「想要騎在（take a ride）你的棒棒上」這種講法是一種有點惡趣味又性挑逗的高竿比喻。這棒子不是一般的棒子，是可以讓她騎著跳舞的那根棒子，你知道的...。女性的情慾透過這兩個單字完全解放。

Let’s have some fun（樂趣）this beat（節拍、音樂）is sick（酷）

I wanna take a ride on your disco stick

Don't think too much just bust that kick

I wanna take a ride on your disco stick



三、pole [poʊl]

名詞pole就是舞女跳的那一根鋼管。前衛的麥當娜在《Holy Water》歌詞中把它借用來比喻男生的那根，她則將自己化身為舞女，在「鋼管」上大跳鋼管舞。

I can give you everything that you want.

Bi**h, get off my pole. Bi**h, get off my pole.



四、weiner [ˈwinər]

名詞weiner源自於德文Wienerwurst，原本是指香腸或熱狗，香腸的發源地就是維也納。就像中文對「香腸」的語感一樣，weiner的形狀也很像那一根，所以...你知道的囉。

五、it／thingy [ˈθɪŋi]

沒想到吧，超簡單的it（它）這個單字也能拿來暗指那一根，只要你能聽懂對方話語的來龍去脈即可。it也可以替換成thingy，是把名詞thing（東西）加上字尾y，意思「不知名或忘記名稱的小東西」（在這裡是指避免尷尬而刻意不知道的小東西），類似前述的「那話兒」，兩者也都可用來指男女性的私處。

You got a bad attitude(態度)

I like to grind(研磨) it on you

You better give me what I want baby

All the ways(方式) you can take care(照護) of your thingy.



六、Pikachu

你沒看錯，Pikachu就是那隻比卡超！什麼？比卡超竟然也跟「那裡」扯上關係。其實這是美國知名電視主持人Chelsea Handler一家人特有的私處專有名詞。他們家把女性的私處稱作比卡超，男性的稱作Buchukies。別問我，我也不知她這套神邏輯怎麼生出來的。

但除了比卡超之外，其實有些外國人私底下會為自己的「小寶貝」取個特別的名字呢。私處的命名可真是個大哉問呢。

【同場加映】性愛冷知識︱體毛多等於性慾強能力勁？許藍方：看這一點才準確（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：你的英日語自學導師 ོꦿ༄譯꧁難忘꧂，原文：男女的「私處」怎麼用英文間接表達？】