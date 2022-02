有時聊到一些衛生保健的話題或討論私密的困擾,難免會需要提及私密處。如果不想講得太露骨,例如是在串流平台上對觀眾直播時,中文說的「私處」,英文可能會用那些字眼來暗示呢?



[mɛnz/ˈwɪmənz ˈpraɪvəts]

men's/women's private parts

[mɛnz/ˈwɪmənz ˈpraɪvət pɑrts]



這是最貼近中文的表達方式,privates(此時通常會加s)是從形容詞private(私人的、私有的、私下的)延伸出的名詞,意思是私處,也等於private parts(私密的部位,在這裡通常也會加s),包括胸部與下體。只需在前面加上男人的(men's)或女人的(women's),就能區別兩性的私處。

一、lady/man bits [ˈleɪdi/mæn bɪts]

bit是小小少許的東西,在這裡也通常會加s。中文有時會把性器官稱作「那個東西」,bits有點類似中文說的「那話兒」。男士的私密部位就叫man bits,女士的就叫lady bits,包括胸部與下體。

二、disco stick [ˈdɪskoʊ stɪk]

這個很有畫面的詞被Lady Gaga拿來寫進《Love Game》的歌詞中。「disco(的士高派對用的)的棒子(stick)」,被她拿來暗指男性的那根。她在歌詞寫著「想要騎在(take a ride)你的棒棒上」這種講法是一種有點惡趣味又性挑逗的高竿比喻。這棒子不是一般的棒子,是可以讓她騎著跳舞的那根棒子,你知道的...。女性的情慾透過這兩個單字完全解放。

Let’s have some fun(樂趣)this beat(節拍、音樂)is sick(酷)

I wanna take a ride on your disco stick

Don't think too much just bust that kick

I wanna take a ride on your disco stick



三、pole [poʊl]

名詞pole就是舞女跳的那一根鋼管。前衛的麥當娜在《Holy Water》歌詞中把它借用來比喻男生的那根,她則將自己化身為舞女,在「鋼管」上大跳鋼管舞。

I can give you everything that you want.

Bi**h, get off my pole. Bi**h, get off my pole.



四、weiner [ˈwinər]

名詞weiner源自於德文Wienerwurst,原本是指香腸或熱狗,香腸的發源地就是維也納。就像中文對「香腸」的語感一樣,weiner的形狀也很像那一根,所以...你知道的囉。

五、it/thingy [ˈθɪŋi]

沒想到吧,超簡單的it(它)這個單字也能拿來暗指那一根,只要你能聽懂對方話語的來龍去脈即可。it也可以替換成thingy,是把名詞thing(東西)加上字尾y,意思「不知名或忘記名稱的小東西」(在這裡是指避免尷尬而刻意不知道的小東西),類似前述的「那話兒」,兩者也都可用來指男女性的私處。

You got a bad attitude(態度)

I like to grind(研磨) it on you

You better give me what I want baby

All the ways(方式) you can take care(照護) of your thingy.



六、Pikachu

你沒看錯,Pikachu就是那隻比卡超!什麼?比卡超竟然也跟「那裡」扯上關係。其實這是美國知名電視主持人Chelsea Handler一家人特有的私處專有名詞。他們家把女性的私處稱作比卡超,男性的稱作Buchukies。別問我,我也不知她這套神邏輯怎麼生出來的。

但除了比卡超之外,其實有些外國人私底下會為自己的「小寶貝」取個特別的名字呢。私處的命名可真是個大哉問呢。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:你的英日語自學導師 ོꦿ༄譯꧁難忘꧂,原文:男女的「私處」怎麼用英文間接表達?】