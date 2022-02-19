只要氣候溫暖又不到過熱，相對於冷天，人的性慾會比較旺盛。但仍不能排除其他更複雜的因素，有些偏好或許非常私密或個人。以自己的親身經歷驗證看看，「冷天性冷感、熱天性亢奮」，真是如此嗎？



天氣熱或冷比較容易性慾旺盛？或許你聽過一種意亂情迷的方式名為「summer love」，暑假的結束似乎宣告夏天終結，如果炙烈愛火也隨之熄滅，科學根據或許能加以解釋。

▼▼▼冷天性冷感、熱天性亢奮，真的假的？▼▼▼

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人的平均體溫約是攝氏37度，5度以下可能冷到不想做愛，而通常27度以上就會流汗，日曬刺激體內分泌名叫黑色素細胞刺激素的荷爾蒙，原作用為讓皮膚變黑以保護紫外線傷害，亦有助於性慾提升。無論男女，處於春夏季溫暖天氣中，傳遞快樂的血清素分泌比秋冬季來的多，間接影響到性亢奮程度。

美國市調《愉悅指數 (Degrees of Pleasure)》則提供了確實地點與數據參考：居住在溫暖地區 (例如邁阿密)的人，無論在甚麼天氣中，性愛頻率通常較北部城市 (例如芝加哥)的人來的高。

視覺也可能扮演重要的角色，根據Perception期刊第37號發布的研究《女性身體對男性吸引力的季節變化 (Men’s attraction to women’s bodies changes seasonally)》指出，從2004年冬季到2005年冬季共5季，114名異性戀男子對年輕女子腰臀、乳房與臉孔照片反應出刺激，其中對身材的影像出現顯著變化——穿得少的季節，也就是夏季呈現高吸引狀態。

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不只男性對女性，另一份2007年的調查報告《視覺性刺激的性別差異 (Sex Differences in Response to Visual Sexual Stimuli)》，則推測導致變化的因素來自社會化性態度和體內激素水準。

或許你覺得並非如此，因為空氣濕黏悶熱的時候，往往不想碰到另一個人的身體，即使再喜歡對方也一樣。同樣的調查報告也印證了這一點，35%的美國人會因為天氣炎熱而選擇無性生活。

由此能推測出一個小結論，只要氣候溫暖又不到過熱，相對於冷天，人的性慾會比較旺盛。但仍不能排除其他更複雜的因素，有些偏好或許非常私密或個人。以自己的親身經歷驗證看看，「冷天性冷感、熱天性亢奮」，真是如此嗎？

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