隨著性別平權觀念逐漸普及，也帶動越來越多人開始關注同志議題，知名YouTuber超強和Soya為台灣和馬來西亞的情侶，兩人充滿化學反應的互動，受到大批粉絲喜愛。



但日前超強卻突然出櫃，坦承自己「也喜歡男生」，當時女友、家人的反應曝光後也引起眾人鼻酸。

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YouTuber「超強系列」與馬來西亞YouTuber「Soya手癢計劃」在2020年10月坦承交往，兩人可愛甜蜜的互動閃瞎不少粉絲，沒想到兩人交往4個月後，他突然對外坦承自己其實是雙性戀，並表示已經向家人出櫃，影片曝光後立刻掀起引發熱烈討論。

超強在影片中坦言，過去一直有粉絲問他「是不是喜歡男生」，就連母親都曾經懷疑，於是經過一番思考，他決定和家人說實話，原本他還擔心父母情緒太激動，沒想到媽媽聽完的第一個反應卻是「Soya知道嗎？她接不接受」，並透露自己的想法，認為「什麼性別都OK，但不要腳踏兩條船，重點是不要欺騙你的伴侶，只要忠於你現在的伴侶」。

針對兒子的性向，爸爸也表示「你自己過的快樂健康就好，要會保護自己的安全」，看到這裡Soya也不禁淚崩，認為男友家人的反應相當感人，也對男友的想法十分支持，讓許多網友看完也鼻酸表示「你們真的很sweet〜好喜歡你們」、「互相包容體諒，真的真的很好」、「真的好感人，你們要長長久久喔」。

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