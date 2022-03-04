上一代的傳統思想放在年輕人的眼中有時候很難理解。以形補形、屁股大就是好生養等等概念，其實沒有證據支持，也沒有實質科學根據。日前有網民在討論區上發文指自己與男友的媽媽見面後，第二天突然收到他媽媽的訊息表示覺得她不適合生育。竟然是嫌她的胸部太少，配不上男友家的優良基因，覺得她無法生出好女兒。荒謬對話令一衆網傻眼，紛紛留言撐樓主。



（《寶寶大過天》截圖）

一位匿名網民在Dcard討論區上以「男友媽媽嫌我的胸部太小」爲題發文，表示自己感到非常挫折，不知道該如何反應。網民指自己與男友交往了半年以上，最近才向男方媽媽公開。前一天爲了做報告而去了男友家，還有帶水果送給他們。當時與男友媽媽的互動很正常，誰知一天後卻收到訊息：「你們交往阿姨不反對，只是你的身形讓人覺得將來不適合生育」男友媽媽突然説她不適合生育，樓主以爲是自己身型太胖。即使自己體重其實還算標準，也回覆說自己可以改進。但男友媽媽的回應卻令樓主傻眼。

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樓主被說是「太平公主」（《宮心計2》截圖）

男友媽媽竟然說樓主是「太平公主」，指他們家族需要優秀基因，而好生養和豐滿是女人的基礎，樓主沒有可能生出「芙蓉出水」的女兒，所以覺得看不到未來。樓主受到打擊「太平公主?? 我從沒想過會被嫌胸部太小，覺得很挫折，我該怎麼辦比較好…」

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貼文引起大批網民討論，有人留言指之前看到別人男友媽媽嫌棄女生學歷太高，這次是嫌棄身材，感到非常無言，如果男友不維護樓主的話，可以考慮直接分手；有人亦表示逆來順受結局就是對不起自己，「這種沒水準的家庭求我嫁都不要。」

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其實小編覺得胸前脂肪量不能用以判斷未來孩子的基因，更莫説樓主與男友只是交往了半年，未達到談婚論嫁階段已經被男友媽媽嫌棄。相信即使他們未來結婚也會產生不少婆媳問題啊......

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