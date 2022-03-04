香港疫情失控，加上封城消息不時傳出，市民紛紛儲糧，百佳超級市場今日（4日）宣布，即日起對米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。同一集團的屈臣氏則會對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，同樣是每類貨品限購5件。大家該怎樣儲備食物呢?



百佳及屈臣氏對部分貨品實施限購。

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百佳表示，即日（4日）起對米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。百佳指現時各類食品，如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，呼籲市民理性選購。那麼作為小市民，在限購的情況下，該如何部署？

台灣營養師趙函穎以及外科醫生江坤俊提醒，一般民眾會儲備的罐頭、即食麵等，其實不是好選擇。如果要長期作戰，就更要注意營養攝取。更大方分享了10種常見、易於儲存而且又健康的食物，大家不妨考慮一下！

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另一方面，確診人數連日來持續上升，醫療系統崩潰，不少確診病人被逼滯留社區，很多人都會擔心身體較虛弱的老人家染疫。老人家抵抗力較差，確診新冠肺炎的話情況可大可小，家人難免會擔心，亦未必敢讓長輩自行去多人的地方買餸。如果買餸責任落在兒孫身上，要怎樣才確保吃得健康又吸收到營養？

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教育局2月28日公佈2022年DSE考試詳情，爭取於4月22日如期開考，但亦不排除延期或取消的可能性，而且學生要取得快速測試陰性結果才可前往應考，一名應屆考生就在連登大呻。👉點擊看考生苦況

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