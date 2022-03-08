【快速測試陽性登記平台/隔離/居家/清潔】本港今日（8日）新增28,475宗確診，累計525,248宗。政府昨日（7日）推出自行呈報快速測試平台，共收到14,715宗有效呈報，當中有2,018已完成呈報，政府會向患者及其家屬發出隔離令。在等候隔離時，為了保護家人免受感染，衛生署亦推出了指引，教大家如何做家居清潔、洗廁所等，各位後生仔要袋定喇！



政府共收到14,715宗有效陽性呈報，會向患者及其家屬發出隔離令。（資料圖片 / 羅國輝攝）

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衞生署衞生防護中心及醫院管理局，在網頁上載了一份「尚待入院或隔離設施時的健康建議」，提出了多個居家等候隔離時要注意的地方及細節，當中包括避免與其他家庭成員共同進餐和共享私人物品；盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通，以及最好在房間裡裝空氣淨化器，每天量度體溫兩次等，更為患者提供詳細清潔指引：

- 每日清潔和消毒家居環境。可使用1比49稀釋家用漂白水（10 ml漂白水 + 490 ml清水）消毒，待15至30分鐘後，用清水清洗並抹乾，金屬表面則可用 70%酒精消毒。



- 被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染的物品表面或地方，應先用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，然後用1比4稀釋家用漂白水（把10 ml漂白水+ 40 ml清水）消毒被污染的地方及鄰近各處，待10分鐘後，用清水清洗並抹乾，金屬表面則可用 70%酒精消毒。



- 盡量安排一個專用的洗手間。如果這不可行，則在每次使用後需即時清潔和消毒，排便後可使用1比4稀釋家用漂白水清潔和消毒馬桶。如洗手盆被痰液及唾液污染，例如漱口或刷牙後，可使用1比4稀釋家用漂白水清潔和消毒洗手盆。



- 如廁後先蓋廁板再沖廁，以梘液和水清潔雙手。



- 每星期一次，把約半公升清水倒入每個排水口。



如果在等候隔離的過程中出現緊急情況，就應該立即前往急症室。

另一方面，如果在等候隔離的過程中出現緊急情況，就應該立即前往急症室：

- 服用退燒藥後仍然發燒超過攝氏 38.5 度，並持續多於兩天*

- 體温低於攝氏 35 度

- 抽搐

- 呼吸困難或氣促

- 失語或不能行動

- 不能甦醒或不能保持清醒

- 胸部或腹部疼痛

- 頭暈或意識混亂或精神狀態明顯轉變

- 虛弱或腳步不穩

- 孕婦的胎兒活動減少或停止（適用於妊娠期 24 周或以上的孕婦）

- 持續不能飲食／腹瀉和嘔吐多於兩天



（一切資料以官方發布最新資訊為準。）

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