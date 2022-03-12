【Omicron/第五波疫情】自第五波疫情起，不少人都儘量留在家中抗疫，無論是出外見朋友，亦或是見男女朋友的次數都一一清零。就算是同住的情侶們，每天除了宅在家中打機和煲劇外，似乎也沒什麼可以做，這樣重覆又漫無目的生活，令人想起許久沒吸收過的新鮮空氣。有愛情達人推介以下4個安心拍拖好去處，疫情下也不用苦思節目。



坪洲除了有不少情侶打卡熱點外，更是一眾貓奴們的天堂！（HKRD - Anita提供）

疫情仍然持續，原本每個香港人心目中的旅行夢已經越走越遠，誰知現在連就近的商場和餐廳都一一關門，令不少情侶們失去了唯一出外食飯的節目。基本上現在除了宅在家中一齊睇片外，似乎也沒什麼好做，甚至有些情侶們更因疫情將見面次數縮減至一個月一次。到底在疫情下，有沒有一個地方可以一邊享受一下拍拖的甜蜜，一邊可以安心呼吸新鮮空氣的地方？

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HK Romance Dating極速約會公司配對顧問張惠萍（Anita）表示:「有客人真係疫情一個月先見一次，男朋友又唔肯諗節目，下下話疫情，都冇地方去嫁啦，於是出到嚟hea食個lunch就散band！」感情是需要維繫，Anita 介紹4個在疫下情侶們都可以安心拍拖，其中近年比較多人認識的坪洲絕對是各位貓奴們的天堂，而且交通方面，也有不少情侶打卡點，值得一去。另外，若想遠離繁囂可到吉澳與鴨洲，欣賞已納入香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍，罕見的褐紅色角礫岩和獨特的地質環境！

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**要注意元朗的信芯園農莊因為疫情嚴峻關係，園主決定從3月6日起閉園直至另行通知，有計劃到訪的市民請留意，小心別到了才發現摸門釘！



在疫下人人自危，每天壓抑的心情似乎都令人喘不過氣，因此適當的放鬆自己都很重要！其實除了逛商場和在餐廳打卡外，多和另一半到郊外吸收新鮮空氣，亦未嘗不是健康和有益身心的新鮮事。

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網民「全家仔女都喊」在連登討論區發文，指發現了二手買賣App「Carousell旋轉拍賣」竟被一眾00後用來識朋友及異性：「話說Carousell下面嗰排有個Groups掣從來都未禁（㩒）過，頭先一㩒入去，全部都係啲00後招fd子招男女朋友。係咪我太out ，第一次知Carousell有呢個玩法。」令網民十分驚訝，更指二手交易App變另類Tinder！

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