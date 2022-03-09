昨日（８日）政府公布髪型屋可在(10日)有條件重開，對男生可說一大喜訊。長髪帶來苦惱，早前就有網民在香港討論區發文表示，自己在網上面試時被HR問到爲何頭髮凌亂，是否平常也是「不修邊幅」。其實面試時在髮型上有甚麽是必須要注意的呢？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為大家解決疑惑！



（《具景伊》劇照）

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網民荔枝菜菜早前在香港討論區發文分享自己在網上面試時的經歷。樓主表示自己得到難得的面試機會，在見工初段也覺得很順利。誰知在HR突然驚爆問：「點解你啲頭髮咁長都唔執整齊先見工?係咪你平時份人都係咁不修邊幅?」樓主聽罷無言以對，表示自己以爲已已經好好整理頭髮，於是只能回答：「Eh…都唔係嘅, 因為剪唔到頭髮所以感覺上先好似亂咁…」被對方這樣質問，樓主擔心面試已fail，於是到討論區尋求網民意見。

（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

有網民安慰樓主，表示上司們總會問一些無聊問題，並不一定代表沒有希望。也有人表示上司説法沒有禮貌，像是「寸」樓主，即使進到公司有這樣的上司也不會做得開心。相反亦有網民指樓主整齊的定義在外人眼中是不修邊幅，必須要檢討。另外也有意見指出上司是考驗樓主的應變能力，各執一詞。

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那麽面試時到底外觀上有甚麽需要注意呢？被問到意想不到的問題時又應該怎樣回答呢？《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，分享職場新人在見工時該如何裝扮自己，以及見工髪型有３大禁忌！

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