疫情稍緩林鄭即刻提通關　網民籲應集中精力抗疫：做好自己先

新冠病毒疫情連日大爆發，特首林鄭月娥昨日(10日)在每天早上舉辦的記者會中，表示當第五波疫情受控及完成全民檢測後，會計劃重新通關。言論引起部份網民不滿，在網上討論區及新聞下留言，指目前香港應該專注抗疫，做好自己，通關等比較長遠的事情應容後再說。



👉香港90後女醫生打齊3針仍確診 長文分享自救經過：一定要食呢樣嘢

特首林鄭月娥由3月9日開始，每天早上舉辦恆常記者會，同相關局長交代疫情工作進展，以及解釋最新防疫措施聯。林鄭指自己作為抗疫主帥，有責任向社會交代疫情變化，又希望抗疫戰愈早打贏愈好，那便不用再舉行記者會：「我相信大家都唔想成日見到我，早啲見唔到我，代表香港已回復正常生活。」

在昨日（10日）的記者會中，林鄭表示當第五波疫情受控及完成全民檢測後，會計劃重新通關，沒想到引來網民不滿，直言目前每天確診人數「萬萬聲」，不應過份樂觀，應集中精力處理疫情，「阿爺都怕咗你，唔想你通啦」，更有網民批評她想太遠「請腳踏實地，做返啲實務畀香港人睇，咪開空頭支票」。亦有人笑言「通關」二字燈力驚人，每次提出總會引爆新一輪疫情，「拜托你唔好講通關。你一講通關疫情就擴散」。

網民求林鄭別再提通關，因「通關」二字燈力驚人，每次提出總會引爆新一輪疫情。

👉疫情失控苦中作樂｜網民幻想8個疫情新職業 篤灰保安、買餸步兵

另一方面，也有網民希望大家少些謾罵，多關心身邊有需要幫助的人，在資訊混亂的情況下，唯有一人行多一步自救。

同場加映：Omicron｜高官叫確診者自己揸車去急症 10句聽完反白眼抗疫膠句

疫情至今逾2年，政府不時開記者會交代大大小小疫情事宜，對市民來說，不少高官名字都變得「耳熟能詳」，除些之外，還有大量被廣傳、令人大反白眼的膠句，例如早前行政長官林鄭月娥，被問及為什麼見記者時不戴口罩，回應「香港市民需要知道我的感受。」令網民摸不著頭腦。👉即睇高官幾另類口才👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈