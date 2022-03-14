【地震／有感地震/天文台】香港今日（3月14日）凌晨2時半左出現有感地震，大量網民在社交媒體及網上討論區，發帖指感受到歷時約2秒的震動。惟亦有大量網民，指自己早上醒來才驚覺「錯過」了地震，表示「完全唔知咩事」，更對半夜2點半仍如此熱鬧大感驚訝：「第朝weekday，個個二點半都未瞓，唔使做？」



本港今日凌晨近2時半，錄得廣東惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，震源深度25公里，大批市民均感受到震動。（香港天文台圖片）

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各大討論區由凌晨都今早都仍在討論，不過有網民表示，一覺醒來香港都在講地震，令他一頭霧水，google了一下才知道凌晨發生了有感地震，「瞓到死咗完全唔覺有地震」、「睇新聞先知」。亦有人指自己完全feel唔到，沒有被地震震醒，反而是被朋友的短訊震醒。更對香港半夜2點半仍如此熱鬧大為驚訝，反問是否「第日唔使返工？」亦有網民打趣，「我呢啲人是咪去日本，遇到大地震嗰陣，會死咗都唔知咩事？」

有網民笑言地震不會震得醒打工仔。（連登討論區截圖）

根據天文台表示，3月14日上午2時29分，香港之東北偏東約92公里，發生一次被歸類為弱震的4.1級地震。天文台初步分析顯示。地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV (四)度，即懸掛的物件擺動。門、窗、碗碟發出響聲。

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