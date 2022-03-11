【K Kwong/防疫/口罩/出街/外套/床/家居/清潔】香港疫情大爆發，有時大家逼不得已要出街，回家後外套、鞋子等應該點清潔？化學博士K. Kwong在Facebook上發文，教大家6招簡單家居清潔小技巧。



疫情下要出街，回家後外套、鞋子等應該點清潔？

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K.Kwong在帖文中表示，收到大量網民留言詢問居家清潔的問題，例如金屬應該用甚麼抹，出完街之後的衣物要如何處理、確診者睡過的床又該甚樣清潔？他決定一次過出文解答！

1. 清洗金屬及沒金屬的物品有分別嗎？

答：如果沒金屬，最好就係用1：99漂白水，如有帶菌者去完廁所可用1：49。金屬的話，用60-90% 酒精，一切有水嘅清潔劑消毒劑不宜用於金屬。



2.沒漂白水怎麼辦？

答：可以用彩漂粉開水，手指尾分量，大開半公升水，可視為漂白水代用品。



3.番梘水/梳打粉水可以消毒嗎？

答：比較弱的消毒劑，可以手指尾分量，大開半公升水，但是不及漂白水、酒精強力及快速。



K.Kwong經常收到大量網民留言詢問居家清潔的問題。

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4.出完街的外套及鞋如何清潔？

答：外套可用低噴量蒸氣熨斗熨、曬太陽、酒精、半濕布抹；鞋就「用乜都得」。



5.用電動噴霧器會更方便嗎？

答：消毒時盡量不要用電動噴霧器，只可用手動噴霧器；而霧化器就更加不要使用，很容易引起火，另外用手動壺噴酒精，都很易著火，要多加小心。



6.如果想清潔患者瞓過嘅床，應該點消毒？

答：床褥不用特別清潔，只要洗床單就可以。



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