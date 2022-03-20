酒後亂性，成為了不少人在一夜情深後給出的理由。經過電影和電視劇不斷薰染之下，酒後亂性仿佛是真的。



現實生活中，到底酒後還能進行性行為嗎？我們以科學的解說來解答。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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人酒後的精神狀態和血液中的酒精濃度有關係。不同的酒精濃度下，性能力也會有所不同。

一、酒精濃度超過0.025，性生活品質會提高。

二、酒精濃度超過0.05，人會出現語言混亂甚至注意力不集中的情況。此時的性反應是降到最低。

三、酒精濃度超過0.09，此刻人體已經無法正常排除精液。

從以上分析來看，在酒精濃度不高的情況下確實對性生活品質有幫助。可是，在酒醉導致精神不清晰是無法進行性行為，而且醉酒後的人最想做的事情就是睡覺。所謂酒後亂性一說是不存在。

既然酒後亂性不存在，那麼此話是怎麼流傳在人間的呢？酒後亂性是指酒後性情大變而非性愛。例如，平日安靜斯文的人在醉酒後變成一個話癆或者會出現另外一種人格。

女孩們，如果某位男士接著酒精來詮釋自己的荷爾蒙行為，請認清對方只不過是掩飾自己犯錯的藉口而已。

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