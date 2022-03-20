酒後亂性，成為了不少人在一夜情深後給出的理由。經過電影和電視劇不斷薰染之下，酒後亂性仿佛是真的。
現實生活中，到底酒後還能進行性行為嗎？我們以科學的解說來解答。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
人酒後的精神狀態和血液中的酒精濃度有關係。不同的酒精濃度下，性能力也會有所不同。
一、酒精濃度超過0.025，性生活品質會提高。
二、酒精濃度超過0.05，人會出現語言混亂甚至注意力不集中的情況。此時的性反應是降到最低。
三、酒精濃度超過0.09，此刻人體已經無法正常排除精液。
從以上分析來看，在酒精濃度不高的情況下確實對性生活品質有幫助。可是，在酒醉導致精神不清晰是無法進行性行為，而且醉酒後的人最想做的事情就是睡覺。所謂酒後亂性一說是不存在。
既然酒後亂性不存在，那麼此話是怎麼流傳在人間的呢？酒後亂性是指酒後性情大變而非性愛。例如，平日安靜斯文的人在醉酒後變成一個話癆或者會出現另外一種人格。
女孩們，如果某位男士接著酒精來詮釋自己的荷爾蒙行為，請認清對方只不過是掩飾自己犯錯的藉口而已。
【同場加映】【性愛那些事#102】 男生最敏感不是陰莖！專家指這7個部位更刺激（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
AV男優清水健深入潤滑劑廠揭秘 成分暗藏海帶？吞60KG都無問題?性愛教室｜不一定要學AV女優叫床 專家教你做呻吟練習告別假叫陰莖大小有幾重要？泌尿科專家破解性器官迷思 3招讓你更性福安全套用完點解要裝水？台男事後衝去廁所「洗袋」 原因超暖心性愛冷知識｜女性下體原來叫做比卡超？6個你不知道的私處英文名性愛冷知識｜月經期間能性交嗎？關於經期性行為你要知道的3件事
【本文獲「Goody25」授權轉載。】