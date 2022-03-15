「呻吟」是性愛活動的重要一環，它可以幫做愛時的歡愉感加分，但如果沒有好好溝通而產生心理壓力，則成為扣分的可惜因素⋯⋯



「臉紅紅性愛自修室」在做讀者調查時，收到不少讀者分享做愛時的煩惱：

「另一半覺得自己的床上呻吟聲，不夠性感。」

「我在床上很害羞，不好意思發出太多聲音。」

「總覺得只有成人片女星會這樣呻吟，這樣很不像自己，而且好假⋯⋯」



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在床上發出舒服的呻吟聲，這有問題嗎？

我們想在性中感受到的，是那些親密、又充滿刺激的時間。想要知道伴侶渴望我們，就像我們渴望他們那樣。 臉紅紅性愛教練 曉薇

許多人——不只是女性而已——都對於做愛時該發出什麼樣的聲音感到苦惱：有的人會抑制感受、保持沉默；有的人會在過程中，分秒在乎自己的音質；有的人明明不想叫，卻還是勉強自己發出跟 A 片角色中類似的聲音。

其實在做愛中要不要發出聲音，都該由你決定！

舒服的話，就歡暢地帶出你自然的高唱與嘆息；不舒服的話，也不用勉強自己，反而是能理性溝通希望怎麼被觸碰。

不過在這邊也順帶一提「呻吟」可能為性愛帶來的好處有：

透過呻吟讓我們可以在床上可以更加放得開、更自在的表達

可以讓另一半知道我們喜歡怎麼樣的刺激

更不用說呻吟讓人慾火焚身的效果了



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什麼樣的呻吟才叫好聽？性感、婉拒或高音？

許多人對於呻吟的印象，都是從成人片裡面來的，在欣賞劇情與動作的同時，其中的 AV 女優們也會發出各種叫聲來代表肉體上的慾望（或試著激起性伴或觀眾的慾望），有時也會以拒絕的口氣來玩「欲拒還迎」。

其實，拍片和現實有所區別，A 片裡的呻吟聲，真的是表演的成分居多。目的多是為了取悅觀影的對象，因此音調普遍偏高，呻吟的方式也比較單調，挑逗的話語也都有一套公式。那些「不要」，也不是真的不要。

所以，千萬不要因為假的事物，而限制了自己天生的表達！適度地發出聲音，會幫助我們更享受性愛這項活動。

除了你們事先約定的暗號之外，如果在性愛過程中有人提出「不要」，那就是真的不要；如果你還要，那就大方地告訴對方——「我還要」。

如果講完床上呻吟的好處與自然之後，你還是覺得有點害羞，或是不知所措，我們可以從一個很簡單的地方開始——試著用「聲音」來表達你的愉悅感。

美好的呻吟練習，與美好的自己一起

如果不好意思叫給伴侶聽，那就先練習叫給自己聽！

佈置一個安全的空間，為自己留出一段 Me Time 時間，在自己感到舒適的狀態下，試著盡情地用聲音來表達對性的「愉悅感」。

剛開始的時候可能會有點不好意思，但慢慢來、再允許自己多一些，用屬於你的方式呻吟給自己聽。漸漸地你會發現，這件事情越來越自然——沒錯，因為這就是最自然的你。

這個練習的重點並不是發出「讓對方覺得性感」的聲音，而是「用聲音來表達愉悅感」！

接下來，請把這個覺察帶到你的日常裡，下次做愛時感覺一下，覺得舒服的時候，發出什麼樣的聲音可以讓自己更享受？

允許自己發出原始、自在的聲音，可以幫助我們在性愛中更加敞開，更加沉浸其中。

看完以上，是不是讓你蠢蠢欲動、躍躍欲試了呢？

今晚，不如試著從「簡單的嘆息」開始吧！

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：臉紅紅性愛自修室｜叫床聲不像成人影片可以嗎？舒服的呻吟，就是最性感的聲音】