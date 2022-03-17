日本於昨晚（16日）11時36分發生7.4級地震，宮城縣和福島縣更發出海嘯警報。網上甚至有聲音指這次地震體感上比311大地震更可怕。雖然地震令民衆一度提心吊膽難以入睡，也有大量網民轉到Twitter分享地震後家中的災難性畫面。小編為大家集合了12個地震造成的有趣畫面，當中有人崩潰吐槽被媽媽發現了精心隱藏的收藏品…



宅宅的動漫神壇被地震震得一片混亂（Twitter：@xoxo_omigene）

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地震中東京出現大規模停電，JR新幹線更有列車出軌。地震至今造成4人死亡，日本當局估計這次地震有機會是311大地震的餘震，提醒市民未來一周可能還有强力餘震要作好準備。爲了緩解緊張心情，有大批網民到Twitter 在#地震のせい（#係地震嘅錯），分享自己家中地震後殘局。

👇👇👇即睇地震後12個有趣崩潰畫面👇👇👇

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如果精心排好的figure每幾個月就會被地震震至全軍覆沒的話，相信真的挺會崩潰啊...

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