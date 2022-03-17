韓國今日（3月17日）錄62萬宗確診再破新高，疫情嚴重亦形成新的追星文化，例如簽名會改為視像。泰妍新歌《INVU》簽名會只得短短兩分鐘互動，圭賢竟在後面亂入Say Hi，令該粉絲忍不住發文控訴。



泰妍 / IG @taeyeon_ss

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每人只可與偶像聊天兩分鐘，遇上網絡斷線的話亦未必有補時；加上要參加簽名會先要買專輯，所以不少人都會大手購入，以提高被抽中的機會，亦會一早準備好見面時要問甚麼。有機會與偶像傾偈，而且這機會是要課金才得到，結果竟被其他人阻住，相信一般人都會不爽。

韓國追星文化盛行 / 《請回答1997》劇照

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近日泰妍推出新歌《INVU》，一名粉絲參加完簽名會後反而相當傷心，因為途中竟有其他人亂入。這名韓國網友在Twitter發文控訴：「不用你講我也會好好愛泰妍，你也有開過簽名會，應該知道每人兩分鐘其實並不長吧。明知對粉絲而言，這段時間每分每秒都很珍貴，到底為甚麼還要這樣（突然亂入）⋯⋯？」

圭賢竟出現在泰妍背後 / theqoo

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該粉絲上載截圖，男團SUPER JUNIOR的圭賢竟出現在泰妍背後，不只粉絲驚慌，就連泰妍也沒有想過他會出現，疑惑地轉頭望向他，圭賢更向螢幕中的粉絲揮手Say hi。現時帖文已被刪除，但事件被轉發到討論區，引起網民討論：

👇點撃圖片看韓國網民反應👇

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雖然圭賢不是有意打斷粉絲與泰妍互動，不過的確令事主感受很差，其他網民亦表示十分不解，始終圭賢同樣出道多年，又是人氣男團成員，難以相信他犯下「低級錯誤」。你又有甚麼看法呢？留言分享吧！

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