YouTuber雪姨經歷公關災難後近日復出試水溫，更大膽推出之前被批評夾硬賣廣告兼踩小店的食評短片系列，試食3間港島區人氣麻糬甜品，不料短片一出，其中兩間店舖出聲明，澄清不認識亦無課金畀雪姨。



👉Omicron下香港人10個幾何級生活轉變 網民：由兩盒thx變兩個口罩

YouTuber及KOL雪姨今年1月在個人頻道發放食評片，用Ritz-Carlton的$688一人份盆菜、帝京酒店$788二人份盆菜去比較深水埗基隆茶餐廳的出品，更狠批該盆菜的蝦肉霉爛、髮菜少、鮑魚品質差。就著髮菜少一事，她更借意在片中賣生髮產品廣告。

網民質疑酒店與茶餐廳盆菜的可比性，又質疑雪姨為賣廣告才找基隆茶餐廳「祭旗」，引發公關災難。事後雪姨雖然道歉，但就人氣插水，休息一段時間後近日復出試水溫，仍未獲網民重新接受。

雪姨借意批評小店盆菜 / 影片截圖

👉Omicron丨有新冠病徵但屋企無藥食點算？醫生教9個方法舒緩喉嚨痛

不過雪姨似乎不怕再惹禍，最新影片竟又再以食評做主題，試食3款港島區的人氣麻糬甜品，包括大坑Cookie Vission的麻糬麵包、銅鑼灣James Bonbon Bakery的菠蘿包麻糬波波，以及鰂魚涌治癒菓子店的麻糬泡芙。未知是否怕被罵，雪姨已帶定頭盔表明是「非廣告」，又對食物讚不絕口，不過仍有兩間店舖出聲明割席！

👇點撃圖片逐格看雪姨評語👇

+ 3

👇點撃圖片看8件事認識雪姨👇

+ 13

👉FaceApp大臉功能實測 MIRROR十二子瞬間變肥佬 邊個肥咗都型仔?

James Bonbon Bakery發文指：「特此澄清：本店從未搵過任何KOL賣廣告/宣傳， 小店一直專注製作麵包，期望帶畀各位優質體驗，多謝各位街坊愛戴，會繼續做得更好。」更hashtag「#死亡之吻來得有點突然 #以正視聽」。

James Bonbon Bakery澄清聲明 / IG @james_bonbon_bakery

👉Omicron丨麻利確診網上問症自救 大爆喉嚨痛似刀𠝹：咪食呢樣嘢

治癒菓子店則表示：「本人從來沒有找任何KOL 宣傳！！！剛剛收到很多客人查詢！心都離一離！有沒有找某位KOL宣傳！？答案是沒有的！完全不認識！！」

部分網民表示兩舖割席太絕情：「因為條片先知你哋間鋪（舖），想試，但你而家…」、「人哋努力pick up緊🥲其實唔洗（使）做到咁絕」；但亦有人認為怕被攻擊先行澄清亦難免：「真係冇人想同啲垃圾KOL扯上關係」、「使乜賣廣告呀你，咁好食」。你又怎麼看呢？留言說說吧！

同場加映：韓國YouTuber無視禁令赴烏克蘭參軍 一原因強行出發隨時被當犯罪

【俄烏戰爭/烏克蘭局勢/俄羅斯】烏克蘭戰爭持續引發國際關注，不少外國機構或人民想幫助受戰火影響的烏克蘭，曾在海軍特戰隊服役的韓國YouTuber李根大尉就透露，他已出發去義務參軍，就算回國可能會被判入獄也不怕。👉點擊看他為什麼堅持出發