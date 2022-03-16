【烏克蘭/俄羅斯/俄烏戰爭/俄烏局勢】南韓YouTuber李根大尉（이근대위）前往烏克蘭後一度失去音訊，令網民誤以為他已戰死，又有報道指他怕死而做逃兵向波蘭求助，他忍不住在IG列出6點澄清謠言，更叫大家別再找他！



李根大尉（이근대위） / IG @rokseal

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海軍特戰隊出身的李根大尉日前遠赴烏克蘭當外籍援軍，未料因沒有更新IG報平安而傳出喪生消息，更有韓媒報道指他和同伴害怕戰死而企圖逃往波蘭，但被拒絕入境，理由是眾人當初未經韓國當局許可前往烏克蘭。

李根大尉未更新IG令戰死消息誤傳 / IG @rokseal

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面對流言，李根大尉昨日（3月15日）終於在社交平台說明，他列出6點澄清其狀況，並表明會刪除此帖文：

【1】我還活著

【2】我的隊員們已經從烏克蘭安全地撤退了

【3】只有我留下來，這裡真的有很多事要做

【4】你們這班精神病，別再製造假新聞

【5】任務完成前我都不會再更新消息

【6】不要聯絡我，每日打仗已經有夠忙

李根大尉已全數刪除有關前往烏克蘭的帖文 / IG @rokseal

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李根大尉又透露，他早前收到首爾警察廳國際犯罪搜查隊人員的訊息，對方希望他透露現時所在位置：「在地圖上發來你所在的位置，我們才可以聯絡外交部請求協助，到時南韓駐烏克蘭外交部會護送你安全歸國的。」

不過他拒絕了官員的提議：「謝謝大家擔心，但我現在沒法回韓國，很多戰士都撤離了，這裡情況很嚴重。對我而言，現在最重要的是幫助烏克蘭，雖然我的護照已被注銷，但隨時都可以再入境韓國的。」現時李根大尉已全數刪除有關前往烏克蘭的帖文。

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