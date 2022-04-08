反正就重色輕友這點屬性，這幾大星座是積極貫徹到底，只要是找到了愛人，朋友要見基本只能靠上門抓。



雙子座

任何事情的輕重緩急，在雙子的心裏會有一個清晰的排列，而這個你只需要看雙子對待的熱情程度就能區分。比如，在雙子心裏，如果已經把你當真朋友，那他對你就會像日常吃飯喝水一樣自然，覺得朋友一直都會在。

但愛情是需要精心呵護+維繫的，一個不小心沒磨合好就掰了。如果雙子只是玩兒，那朋友不會有被「重色輕友」這個困擾，一般有這種感受了，那證明雙子用心戀愛去了。

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白羊座

其實在白羊心裏並不存在那份情感需要更用心對待，或者哪份感情更重這種比較。他更多的是看自己的情緒和衝動點。愛情相比起平淡真實的友情，總顯得刺激又撩人，直性子的白羊拒絕不了這樣如光般熱烈的吸引。

所以他會不自覺地每天關注自己的感情，情緒跟着對象跑，畢竟多年的友情一直穩定温柔，對於白羊是安慰，但畢竟羊有少年時，不會太理智。

巨蟹座

在巨蟹座心裏，家人是宇宙無敵第一位，沒有什麼能夠動搖。而恰好，巨蟹的戀愛屬性裏，非常感性的一部分在於，他總在戀愛後，認為對方就是度過一生的那一位，不自覺地把對方劃分到自己家人這個區域裏，然後總是窩在家裏，圍着小家轉。

如果之前朋友們還能想方法讓單身巨蟹出來一起嗨，那有了對象之後，本就不喜歡出去嗨的他就基本約不到了。

金牛座

雖然說金牛在單身的時候，總是事不關己。但一旦真的戀愛了，很多金牛都是很忠誠很體貼的另一半，在很多時候都會為對方考慮。從前一個人的記賬本上，變成了倆人的日常開銷。金牛的生活中心會完全放到對方身上。

這種情況下，就算是死黨也聯繫不到金牛了，別問問就是沒錢出來吃飯，給對象送禮了；戀愛之前，金牛天天就是拿空餘的花銷和朋友吃個飯，戀愛之後，都是給對象用。

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