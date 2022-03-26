男生不少30歲人仍像個大細路，拍拖似湊仔，所以不少女生都愛找一個年紀較自己大的男生。近日有女網民分享，指自己做兼職時識了一個男同事，因為話題相近二人共墮愛河，但拍拖半年後女方才知對方比自己大七年，而且相處後卻有重大問題...



網民「希望就是奢望」近日在連登發文，分享自己跟年長七年男同事的愛情經歷。樓主表示今年她22歲，男友29歲，是女方仍讀大學做兼職時認識，而對方是公司的full time員工。

樓主表示當時她跟仍是同事關係的男友互相follow ig，「佢間中都會reply下我啲Story，我哋都會吹多一兩句水」，慢慢二人稔熟起來更戀上對方。起初樓主不知對方大她7年，「無乜generation gap，都係聽下廣東歌睇吓Netflix...... 佢又會講吓低能嘢，無乜dead air 」。

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對方不分享內心世界

二人及後分別都返新工，近日因WFH女方到男友家「一齊扮公」，卻發現男友工作上似有事發生，「發生咗咩事佢又無話俾我聽（當然，可能佢覺得話咗俾我聽我都幫唔到手）」，但對方仍扮到若無其事。另一邊廂就不斷同朋友msg，「電話不斷震。」

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從不放合照上IG

樓主回心想平時二人交談好表面，「佢都好少會話俾我聽佢唔開心嘅嘢。」她分享自己有兩大困惑，第一，「一個就30歲嘅人心裏面其實諗緊啲咩？」第二，對方無介紹朋友讓她認識。「係連佢有咩朋友，佢哋叫咩名我都唔知.....我知道佢以前拍拖都會po 合照，但同我一齊差唔多半年有多，佢都無Po 過一張相。」她更無意間發現他的朋友問近排有無target，「佢答人哋: 無啊。」現希望網民能給與意見。

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專家：唔建議直接開口問

就網民的煩惱，HK ROMANCE DATING LTD人際關係溝通培訓師Kerwin表示，年齡差距七年都可能是隱藏因素，「二人工作上在不同階段，男人不跟女友提工作，可能是正面動機，不想女生有負擔。」而兩人由單純拍拖至半同居一起WFH，更有可能令彼此生摩擦的觸發點！

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至於無放相上IG ，Kerwin覺得是信任感和安全感的問題。男女朋友間有mutual friend，有男仔不知被人知；也有可能在他心目中未建立肯定感和認同感。至於男方跟友說表示無Target，原因是她在男朋友心目中未有名份肯定。

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俗語說「女人心海底針」女人的小心思總是特別多，她希望別人察覺自己的小情緒，也不願意說出口，拍拖如是，分手如是。有女網民在Dcard上以「當你的女朋友想和你分手」為題發文，列出一系列女生不願意講出口，卻代表著想和你分手的28個警號。