減肥從來都只是一個口號，甚至乎是一個不可實現的都市傳說，自古以來挑戰過減肥的芸芸男女，又有幾個可以真正成功減磅。究竟是自己的意志力不夠，還是減肥的方法不對，令身體在肥胖和更肥之間不斷徘徊？成功從105KG減到現在55KG的台灣藝人小禎（胡盈禎），便大方透露自己能極速減磅的原因！



IG＠karenhu1984

台灣藝人小禎（胡盈禎）早年是一位模特兒，但於2014年的時候因為確診患有卵巢多囊症的原因，令內分泌失調，一度暴漲至105KG，當時的體脂更高達41％！她表示有一次因為椎間盤突出致全身無法動彈，肥胖的身軀令扶她上救護車也是個難題，在院期間，她亦無法靠自己翻身。

後來，因為婚姻出現問題，加上女兒的鼓勵，終於下定決心減肥，更在8個月內勁減40KG。正所謂減肥難，如何減完也一直不復胖更難！因此小禎瘦下來後也沒有鬆懈，一直在控制飲食和運動，現在不單只能維持完美的體態，體脂還降到13.5％！

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有網民問到小禎是如何從當初的105KG減到現在的體態，她便大方透露自己能極速減磅的秘訣就是堅守「五不吃」！五不吃指不喝湯、不吃粥、不吃辣、不吃醋、不吃蒜，這些容易令你胃口大開，或越吃越多的食物。

小禎表示基本上就是當自己是一個糖尿病病人，維持低GI（升糖指數）的飲食，減低血糖的波動，因為血糖動盪越大就會越胖！當然，運動在減肥和維持體態的過程中是必不可少的元素。不過，1分靠運動，9分靠飲食，控制飲食還是成功減磅的主要原因！

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各位想成功減肥的朋友們，記緊其實減肥的原意是在於擁有健康的身體和良好的體態，而不是在乎於數字上的多少。數字只是一個參考的數值，而不是自我的價值，千萬別讓它成為控制你的魔鬼！

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減肥失敗有很多種原因，除了進食過多或運動量不足之外，其實一些細微的生活習慣，也是養成容易肥胖體質的「兇手」。日本電視節目請到一位專門研究肥胖問題的醫生，她曾經幫助3000位患者減磅成功！她在節目《世界一受けたい授業》為大家講解7個纖瘦的人和肥胖人士的生活習慣差異，原來只是輕微的一句說話和動作，便足以帶來重大改變，早上起床後立即做一件事就可以養成易瘦體質！

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