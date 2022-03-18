【TC Candler/百大美男】韓國整容微調文化盛行，一直都是當地熱門話題，有網民認為防彈少年團（BTS）成員V的外貌可以做Template，眼睛和鼻子都十分迷人，就連專家都拍片分享，指他是2022年流行的長相，到底標準又是甚麼？



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近日有網民在韓國討論區theqoo發文表示：「雖然V是單眼皮，但如果想整容成和他眼睛形狀相似的話，據說還要再做雙眼皮手術。而且V眼睛平時好像只睜開一半而已，眼神看起來已經很明亮清澈。」

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V曾入選多個全球美男排行榜，包括在TC Candler、外國網站BESTTOPPERS及The Bulletin Time奪冠，網民都大讚他外表的確無敵：「去整容也絕對沒辦法變得跟他一樣，就是神一般的外貌」、「除了眼型好看，他的眼白還清澈到泛藍的程度，看起來更加清新……好羨慕，大家想擁有這樣的眼白就不要再側躺玩電話了」、「真的沒有不好看的地方，期待30歲的V」。

江南Hit整容外科診所院長韓尚澈

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YouTube頻道「我的Doctor（나의닥터）」就請來江南Hit整容外科診所院長韓尚澈（音譯）分享今年最流行的男生長相，他認為V相當貼近近年流行的鼻型，而整個長相更是他認為最好看的。

👇點撃圖片看醫生分享靚鼻有咩條件👇

韓院長補充，雖然上述鼻型最貼近潮流審美，但未必需要、亦不代表可以盲目跟隨，因為每人天生鼻型不同，要視乎鼻骨及軟骨位能否做到相近效果，建議先諮詢專業人士並先參考他們的意見，以免貪靚貪出禍。

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