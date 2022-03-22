【失業支援/申請/強積金/1萬元】港府將動用30億元，推出1萬元臨時失業支援計劃，3月23日可開始申請，料提交申請後，3至4周內可發放資助。雖然申請資格要求18歲以上，不過歲數的計法卻有點「蠱惑」，因此並非所有18歲人士都可以申請。另一方面，雖然今次有沒有強積金戶口都可以申請，不過兩者要提供的文件有別，而且也有特殊要求，一個不注意分分鐘前功盡廢。詳情申請要求會放在文章最後。



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申請資助日期由3月23日早上8時 –至4月12日晚上11時59分，結果會以手機短訊及電郵通知申請人，預計可在三至四星期後收到資助。基本要求是需連續30天內沒有工作，並需於去年第四季內（2021年10月至12月）至少有一個月曾受僱，而且月薪介乎2700元至30,000元。不過政府亦表明，對於月薪方面會酌情處理，如一個月的收入超過或低於上限，會以平均收入作準。不過當中仍有不少要注意的細節位，特別是年輕申請人。

1.年齡要求

年輕申請者要注意的第一件事，不是所有18歲的人士都可以申請，政府要申請資格中列明，「於2021年10月1日或之前年滿18歲」，如果近月才踏入18歲的人士，就不可以申請。

2.強積金戶口

今次計畫有沒有強積金戶口都可以參加，不過沒有戶口的人士，要提交更多證明文件（如失業前的收入或工作證明；及失業或停工證明等）。不過有戶口的人士也要注意，如果是初入職場，又或者在2022年2月8日起才開設的強積金戶口，當中資料將不獲計算。

3.Freelancer

不少年輕人都會接freelance，引請條件中例明，「在申請當日仍有一份或多於一份有薪工」，如果大家有搵外快的話，就不符合申請資格了。

（資料圖片／梁鵬威攝）

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具體申請資格：

計劃申請人須以個人身分提出申請，並必須符合以下所有條件：



(1)持有效香港身份證

(2)於2021年10月1日或之前年滿18歲

(3)由2021年10月1日至提交申請當日通常居住在香港

(4)曾於2021年10月1日至12月31日這三個月期間至少一個月在香港工作，而所有工作的月入一般介乎2,700元至30,000元

(5)就業狀況為：

於提交申請時已失業至少連續30天（包括提交申請當日）；或

現受僱於受第599F章所限的處所，並被僱主要求短暫停工，而於申請當日距離最後工作日至少30天（包括提交申請當日）



文件要求：

(1)最後就業日期及證明文件（如：解僱信、離職金紀錄等），如申請人未能提供，可填寫申請表內的個人申述書；或

(2)現職工作處所為因第599F章須要關閉的表列處所的證明文件（如有效的員工證、僱員合約、糧單等） 及最後工作日期。



沒有強積金戶口的人士，要額外提供：

(3)2021年10月至12月期間的收入及證明文件。證明文件應盡可能清晰顯示僱主名稱、申請人姓名、工作收入（如糧單、僱主發出的有關文件等）；以及

(4)2022年1月至3月期間的工作收入及證明文件（如申請人在此期間曾就業）。



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資助將以自動轉帳形式直接發放到申請人的銀行帳戶。如申請人曾在2020年的「現金發放計劃」下以其銀行帳戶成功收取10,000元款項，「臨時失業支援」計劃的資助將會發放到同一銀行帳戶。如申請人沒有登記「現金發放計劃」或該戶口已不適用，須於申請時提供身份證副本、收款銀行的帳戶號碼及其他證明文件（如顯示帳戶名稱及號碼的銀行月結單、存摺或提款卡副本）。

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