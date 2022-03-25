網絡常用潮語之一，「見字飲水」四個字，原來早已被「見字飲水協會」創辦人藍賢康註冊成為商標，更有廣告業界人士表示，有同行因使用「見字飲水」而收到律師信。事件令網民大感詫異，直言難以理解，更嘲諷表示這是財路，要為其他潮語搶先註冊，以後「邊個想講就要畀錢」。



「見字飲水協會」有推出服飾。（見字飲水協會Facebook圖片）

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不過藍賢康表示，「見字飲水」四字是朋友間流傳的潮語，創立「見字飲水協會」facebook專頁後，方在網絡世界中「發揚光大」，又透露目前已成功索償五位數字金額，更自稱是「受害者」。不少網民都認為「見字飲水協會」創辦人藍賢康非常過份，有如「版權乞衣」，更反諷指要搶先註冊粗口、「轉彎就到」等日常用語，到時分分鐘「發過豬頭」。

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有網民笑言，以後只可以說「見字飲啲水」來避免中伏。大家覺得「見字飲水協會」的行為合理嗎？留言分享一下看法吧！

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