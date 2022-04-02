心理測驗｜櫻花樹四選一看你會跟誰邂逅　選呢棵樹會重遇舊情人

説到春天大家一定會想到是賞櫻花的季節，亦是令人聯想到戀愛的季節。雖然不能夠到日本賞櫻，但亦可以透過櫻花測驗自己的邂逅運。日本網站ananweb日前分享了一個心理測驗，只要大家選出自己想在哪一棵櫻花樹下賞花，就可以知道自己會有怎麽樣的邂逅。有可能你的命運之人其實遠在天邊近在眼前？



【問題】你最想在哪一棵櫻花樹下賞花？

【A】左上角的櫻花樹

【B】右上角的櫻花樹

【C】左下角的櫻花樹

【D】右下角的櫻花樹

👇👇👇點圖即睇你的邂逅運將從何而來👇👇👇

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【A】左上角的櫻花樹-與身邊的人有機會發展

雖然有新邂逅的機會較低，但反觀這也代表著你身邊可能已經有良緣。將抛向遠方視線拉回，就會發現身邊有默默守護你的人存在。表明自己正在募集另一半也是一個可行策略。知道你的感情狀況，對你進攻的人物可能就會出現。

【B】右上角的櫻花樹-有戲劇性邂逅

這個春天你有可能會有如夢一般的邂逅。就像命運要將你們牽在一起一般，種種偶然接連發生，意識到的時候你們已經對大家愛得不可自拔。雖然如此，你也必須主動尋求邂逅，才可以觸發命運。

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【C】左下角的櫻花樹-日常中的戀愛

你的愛情運非常順利，即使沒有很轟動的事情發生，也有很高機率遇見「命運之人」。你可能與他會從日常的小事發展成戀愛關係，所以爲了引來美好邂逅可多裝扮自己。令人聯想到櫻花的粉紅色飾物或唇膏説不定會成爲提高美好邂逅的契機。

【D】右下角的櫻花樹-與過去的有緣之人發展

這個春天你有機會與舊朋友或舊情人偶遇，或者會突然收到對方的聯絡，隨即墮入愛河。若你有曾經喜歡的人或難以忘卻的前度，現在正是有機會令死灰復燃的大好時機。鼓起勇氣聯絡心目中的他也是一個不錯的選擇。

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